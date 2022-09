Nieuwe Sony Xperia 5 IV laat opvallende feature links liggen

Toen de Sony Xperia 1 IV werd gelanceerd, waren we onder de indruk van zijn camera met continue optische zoom waarmee je tussen 3,5x en 5,2x kunt inzoomen. De Xperia 5 IV is zonet gelanceerd, maar deze kleine broer van de Xperia 1 IV mist die continue zoom.

De Sony Xperia 5 IV werd onthuld op IFA 2022 en arriveert daarmee slechts enkele maanden later dan de Xperia 1 IV. Zoals we vaker zien, lijken de twee toestellen erg op elkaar en is de Xperia 5 IV een kleinere, goedkopere versie.

Dat betekent dat hij een Snapdragon 8 Gen 1 chipset heeft, een trio van 12MP camera's aan de achterkant en nog een 12MP aan de voorkant, 30W opladen en alle handige Sony-apps van de Xperia 1 IV.

Net als de vorige Xperia 5-toestellen is de Mark 4 (daarvoor staat de IV) kleiner met een scherm van 6,1 inch. Daarnaast is dit geen 4K-scherm, maar reguliere FHD-kwaliteit. Opvallend is dat de batterij hier eveneens 5.000mAh bevat, hoewel de telefoon aanzienlijk kleiner is.

De upgrades die de Xperia 1 IV kreeg ten opzichte van de Xperia 1 III, zoals een helderder scherm, de mogelijkheid om 4K 120Hz video op te nemen met alle vier de camera's en de nieuwe Music Pro-app zijn hier allemaal aanwezig... Slechts één feature ontbreekt.

De Sony Xperia 5 IV heeft een 60mm zoomlens, waarmee je iets meer dan 2x kan inzoomen. Dat is duidelijk niet de 85mm-125mm continue zoom van de Xperia 1 IV, of zelfs de 70mm-105mm adaptieve telefoto van beide Mark 3 telefoons die naar een van die twee punten kan springen.

Het is weliswaar logisch dat de functie niet in de telefoon zit. De hardware voor die camera neemt waarschijnlijk veel ruimte in beslag en past daarom niet in deze kleinere telefoon. Het blijft alsnog een feature die wij zullen missen.

Hoewel er een aantal softwareverbeteringen zijn die de camera van de Sony Xperia 5 IV in bepaalde opzichten een upgrade geven ten opzichte van de Mark 3, kan hij niet zo goed inzoomen.

Analyse: is de Xperia 5 IV zijn geld waard?

Zonder de camera met continue optische zoom biedt de Sony Xperia 5 IV opvallend weinig upgrades ten opzichte van zijn voorganger. Het scherm is een tikkeltje helderder, de chipset is een tikkeltje krachtiger en er zijn een paar nieuwe Sony apps.

Vergeet niet dat de Sony Xperia 5 III heel wat prijsverlagingen en kortingen achter de rug heeft. Met een richtprijs van 1.049 euro is de Xperia 5 IV namelijk verre van goedkoop. De oudere versie is in prijs gezakt en is daarom, wat ons betreft, een interessantere optie.

Hoewel het logisch is dat de continue optische zoom ontbreekt, is het zeker jammer. De kans dat de Sony Xperia 5 IV in onze lijst met de beste cameratelefoons terecht zal komen, is erg klein hierdoor.