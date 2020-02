Nieuwe iPad Pro 2020 krijgt misschien dezelfde lanceringsdatum als iPhone SE 2

Er zijn twee Apple-producten waar we nu al een tijdje met smart op wachten, dat zijn de nieuwe iPad Pro 2020 en de iPhone SE 2. En we krijgen nu te horen dat de laatstgenoemde in maart 2020 zou verschijnen en dat dit ook geldt voor de iPad Pro.

Dit nieuws is afkomstig van Digitimes, een Taiwanese nieuwswebsite die artikelen maakt over productlijnen en branchenieuws. De website publiceerde een kort bericht over de modellen van de iPad Pro 2020 die in productie zijn gegaan, met een lanceringsdatum in maart.

Daarom kunnen we volgende maand nieuwe leden zien in de premium tabletfamilie van Apple. Er wordt bovendien sterk uitgekeken naar deze modellen, aangezien er vorig jaar geen opvolging kwam voor de iPad Pro van 2018.

Daarbovenop hebben we meerdere berichten gehoord over de nieuwe iPhone SE 2. Die wordt naar verluidt in maart uitgebracht, dus het is goed mogelijk dat de nieuwe iPads op hetzelfde moment onthuld worden.

De iPhone SE was een kleinere, meer betaalbare smartphone van Apple die gelanceerd werd in 2016. Hij gaf gebruikers toegang tot iOS en het hele Apple-ecosysteem aan een lagere prijs. En hoewel er al jaren geruchten de ronde doen over zijn opvolger, heeft het nieuws daarrond nu zijn hoogtepunt bereikt met een concrete lanceringsdatum als gevolg.

Natuurlijk moeten we ook dit bericht met een korreltje zout nemen: ten eerste omdat het niet helemaal duidelijk is waar Digitimes de informatie vandaan haalt, ondanks dat hun nieuws meestal wel betrouwbaar is. Ten tweede, omdat we hebben gehoord dat de lanceringsdatum van de iPhone SE 2 vanwege het coronavirus is uitgesteld. En datzelfde kan gelden voor de nieuwe iPad Pro 2020.