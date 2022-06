Google Maps komt met handige minimap-widget

In de komende weken ontvangt Google Maps op Android een minimap-widget die lokale verkeersomstandigheden uitlicht. Het enige wat je hoeft te doen is op je smartphone kijken.

In een blogpost (opens in new tab) waarin de beste Google Widgets voor Android worden uitgelucht onthulde de Californische techgigant een nieuwe Google Maps-widget voor lokaal verkeer.

De widget voor lokaal verkeer staat op je startscherm en geeft je details van het verkeer op de nabijgelegen wegen door stukken weg groen, oranje of rood te kleuren. Je kunt dit gebruiken als er plotseling file of ongelukken in je omgeving ontstaan en je een andere route wilt plannen of eerder wil vertrekken.

Ook kun je in- en uitzoomen om een meer lokale en algemene indruk van het verkeer rondom je te krijgen zonder dat je steeds de app moet openen of open moet houden.

Je locatie wordt gemarkeerd met een klein blauw stipje dat zich op de map beweegt terwijl je onderweg bent.

Dit maakt van de plattegrond voor lokaal verkeer een soort videogame-achtige minimap die je een snel overzicht geeft van de omstandigheden om je heen zonder dat je steeds de app of je route moet bijstellen.

(Image credit: Google)

De nieuwe widget wordt in de komende weken gelanceerd en is dan voor Android-smartphones verkrijgbaar. Er is nog geen officiële bevestiging of er een gelijksoortige functie naar Google Maps op iPhone wordt uitgebracht, maar we hebben Google gecontacteerd voor meer informatie.

Wonderlijke widgets

We weten dat widgets niet het meest spannende onderdeel van je smartphone zijn, maar ze kunnen je optimaal gebruiken laten maken van je favoriete apps.

Zoals in dezelfde blogpost wordt uitgelicht, kunnen verschillende andere Google-apps nuttige diensten op je startscherm bieden.

Google Keep (opens in new tab)-gebruikers kunnen een widget gebruiken die gemakkelijk toegang geeft tot een to-do-lijstje, terwijl Google Translate (opens in new tab) je favoriete vertalingen kan weergeven.

Die laatste is perfect voor je volgende trip. Je kan niet alleen veelvoorkomende woorden en zinnen opslaan, maar ook noodvertalingen krijgen (zoals voor woorden als ziekenhuis en dokter) zodat je kan vertellen wat je nodig hebt.

(Image credit: Google)

Google is niet het enige bedrijf dat handig gebruik maakt van widgets. Express VPN geeft je een sneltoets om je VPN aan te zetten zonder dat je de app moet openen. Pokémon Go (opens in new tab) laat zien hoe ver je met je buddy hebt gereist of hoe dichtbij je eieren bij het uitbarsten zijn.

De meeste apps hebben enkele widgets. Je komt erachter wat de apps bieden door je vinger op een app te houden tot er een menu verschijnt.