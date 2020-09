Nieuwe, aangepaste versie van Android 11 laat goedkope smartphones sneller draaien

Android 11 is vrijgegeven en als je een van de compatibele smartphones hebt, dan kan je er zelf mee aan de slag om het nieuwe besturingssysteem te ontdekken. Meer toestellen zullen met het uitrollen van de software hier dan ook toegang tot krijgen, maar het besturingssysteem zal te zwaar blijken voor goedkopere of minder krachtige toestellen. Daarvoor kan je kennis maken met de Android 11 (Go-editie).

Net zoals de Go-editie van de Android 10 is de Android 11 (Go-editie)-software een lichtere versie van het volledige besturingssysteem, gemaakt om te werken op toestellen met weinig RAM en een geheugen dat durft worstelen met de volledige versie.

De Go-editie van de Android 11 is ontworpen om te werken op toestellen met 2GB RAM of minder - dat houdt dus heel goedkope telefoons in, want veel budgetvriendelijke smartphones hebben 3 of 4GB RAM, terwijl duurdere versies tot de 16GB RAM kunnen gaan.

Er is momenteel nog geen lijst met toestellen die in aanmerking komen voor Android 11 (Go-editie), aangezien fabrikanten er nog aangepaste versies van moeten maken voor hun toestellen, maar in de komende maanden kunnen we al wel gloednieuwe smartphones gelanceerd zien worden die reeds op de software draaien.

Wat doet Android 11 (Go-editie)?

Een van de meest handige functies van deze 'light' Android 11 is de snelheidsboost - blijkbaar zouden apps 20% sneller opstarten op de software, wat je enkele kostbare seconden oplevert bij het gebruik van je smartphone.

Net zoals de volledige versie van Android 11 brengt de Go-editie veranderingen naar de notificaties, dus berichten van chat-gerelateerde apps zoals WhatsApp en Facebook Messenger worden in een apart 'conversaties'-tab geplaatst naast andere berichtgevingen.

Een andere grote aanpassing, die reeds een tijdje in niet-Android Go-toestellen zit, is de introductie van navigatie met gebaren. Door dit toe te voegen verwijder je eigenlijk de drie navigatieknoppen onderaan (het vierkant, de cirkel en de driehoek), en in de plaats daarvan navigeer je nu door te swipen van de zijkanten of onderaan het scherm. Het is een intuïtieve en snelle manier om je in de interface te verplaatsen, maar het vraagt toch wat gewenning, dus misschien niet iedereen is ervoor te vinden.

Jouw bestanden worden in Android 11 (Go-editie) beter beschermd dan ervoor, aangezien je nu de optie krijgt om een pincode toe te voegen aan folders indien je wenst, om ervoor te zorgen dat mensen geen toegang krijgen tot jouw persoonlijke data, afbeeldingen, video's en meer.

Eindelijk komen er nu enkele privacy-opties van de laatste generaties van Android-besturingssystemen naar de Go-versie. Het belangrijkste hiervan is de verbeterde omgang met toestemmingen, dus je kan nu een applicatie toegang bieden tot jouw camera, locatie of gezondheidsinformatie op een eenmalige basis, in plaats van nooit of permanent. Daarbovenop worden deze toestemmingen gereset als je de app voor een tijdje niet meer gebruikt.

Dit zijn de grootste Android 11 (Go-editie)-functies die erbij komen, al bestaat de kans dat er meerdere aanpassingen en kleine veranderingen inzitten waar Google ons nog niet van op de hoogte heeft gebracht in de eerste aankondiging. Dit nieuwe besturingssysteem is bedoeld voor mensen die niet al teveel afweten van smartphones, zoals ouderen of zij die enkel op zoek zijn naar een communicatiemiddel. Deze lichtere versie van Android 11 maakt de smartphone-ervaring hopelijk iets makkelijker voor deze gebruikers.