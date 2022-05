Nieuw PS5-model duikt op, maar geen Pro-versie

Het is geen geheim dat Sony al een tijdje worstelt om de vraag naar de PS5's bij te houden. Het ziet er echter naar uit dat het nieuwe hardware aan het maken is om dit wat te verzachten.

Na een eerste revisie van de hardware vorig jaar is er in Japan nu een nieuw model van de PS5 opgedoken. Deze verscheen reeds in april (en werd recent door VGC opgemerkt), toen Sony er een constructieontwerp-certificering voor kreeg, samen met een update voor de radio-onderdelen. In Japan moet alle draadloze en radio-communicatietechnologie immers aan een bepaalde standaard voldoen. Dat verklaart dus de certificering door het ministerie. De PS5-herwerking zou een 'CFI-1200'-reeks model worden.

Het is nog niet helemaal bekend waarom Sony deze anpassingen maakt aan de PS5, al zal het antwoord waarschijnlijk niet zo spannend zijn. Het lijkt misschien geen grote PS5-upgrade, maar de aanpassing van de radio-onderdelen kan een gebruik van goedkopere onderdelen inhouden. Dit zou de algemene productiekosten omlaag halen.

Het is ook mogelijk dat deze herwerking ervoor zorgt dat de bestaande hardware-componenten beter gebruikt worden. Dit zou voor een langere energieconsumptie kunnen zorgen. Nintendo deed iets gelijkaardig in 2019, en dit bracht de batterijduur van de console met 40 procent omhoog.

Verwacht geen PS5 Pro

Dit soort kleinere updates tussen generaties door zijn niets nieuws. In 2016 had je bijvoorbeeld de PS4 Pro als opvolger van de PS4, die een opmerkelijke prestatieboost gaf. Een jaartje later lanceerde Microsoft de Xbox One X.

Als we eerlijk mogen zijn en de aanhoudende chiptekorten in het achterhoofd houden, dan ziet het er toch zeer onwaarschijnlijk uit dat Sony nu al een grote PS5-upgrade voorziet. De PS5 kampt nog steeds met voorraadtekorten, wat zich ook vertaalt in ondermaatse verkoopcijfers. Een PS5 Pro zou nu dus nog niet logisch zijn.

Het wordt waarschijnlijk een kleinere upgrade net als het nieuwere CF-1100-reeks PS5-model. De console kon 300 gram van zijn totale gewicht halen door een schroef te veranderen en een kleinere heatsink en ventilator te gebruiken. Deze update gaf geen verschil in prestaties, waardoor het geen zin had om hiervoor te gaan.