Nieuw lek toont vier iPhone 12 modellen met 5G

Een nieuw rapport toont 3D-geprinte mock-ups van vier iPhone 12 toestellen, die een potentieel fysiek ontwerp en nieuwe inzichten onthullen. Als ze waarheidsgetrouw zijn, dan heeft Apple de simkaartsloten van hun nieuwe smartphones van dit jaar verplaatst om ruimte te maken voor 5G-antennes.

Bij de iPhone 11-serie zat het simkaartslot aan de rechterkant onder de aan/uit-knop. Foto's van mock-ups van de iPhone 12, die door de Japanse tech site Macotakara werden geplaatst, laten zien dat ze nu zijn verplaatst naar de volumeknop aan de linkerkant. Ze werden verplaatst om ruimte te maken voor een 5G-antenne zoals de mmWave-antennemodule van Qualcomm 5G NR, zo vertelden Alibaba-bronnen de site.

We nemen dit vroege gerucht met een korreltje zout, vooral omdat dit de eerste keer is dat we fysieke ontwerpen van de smartphones zien. Het is onduidelijk waar het 3D-ontwerp vandaan kwam, maar hieronder kan je alvast zelf een kijkje nemen:

De modellen komen overeen met wat we eerder hebben gehoord, aangezien er vier opties zijn: twee "goedkopere" iPhones met 5,4-inch en 6,1-inch displays, en high-end Pro en Pro Max versies met 6,1-inch en en 6,7-inch displays.

De dummy's komen overeen met die voorspellingen, waarbij de veronderstelde low-end modellen twee achterste camera's bevatten tegenover drie camera's op de achterkant van de twee high-end modellen. Aangezien alle simkaartslots werden verplaatst, vermoeden we dat alle vier de toestellen 5G zullen krijgen.

Aangezien dit het eerste is dat we hebben gezien wat betreft het fysieke ontwerp van de iPhone 12, weten we niet zeker hoe nauwkeurig deze toestellen zijn. Als de mock-ups kloppen, dan zien we alvast enkele opvallende zaken.

Ten eerste heeft Apple de brede notches behouden die er al zijn sinds de iPhone X. Het algemene ontwerp is erg hoekig, zoals de iPhone 4 en iPhone 5. Volgens de mock-ups zal de iPhone 12 ook de Lightning-poort behouden en krijgen we nog steeds geen USB-C.

Deze 3D-geprinte modellen zijn ook van hetzelfde formaat als de eerder onthulde mock-ups van Macotakara, die beweerden dat alle modellen 7,4 mm dik zullen zijn. Dat is ongeveer hetzelfde formaat als de iPhone 8 (en 7 en 6S ervoor), maar opmerkelijk dunner dan de nieuwste telefoons: de iPhone 11 Pro en iPhone 11 zijn respectievelijk 8,1 mm en 8,3 mm dik.

Via 9to5Mac