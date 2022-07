Netflix test nieuw betaalmodel om wachtwoord delen tegen te gaan

Netflix heeft een nieuwe strategie verzonnen om het delen van wachtwoorden aan banden te leggen.

Het nieuwe systeem biedt betalende klanten de mogelijkheid om hele huishoudens, in plaats van individuele gebruikers, toe te voegen aan hun bestaande maandelijkse abonnementen. Hiervoor betalen zij 3 euro per maand extra voor. Netflix liet in een blogpost (opens in new tab) weten dat gebruikers met het basisabonnement één extra huishouden kunnen toevoegen, het standaard-plan ondersteunt twee extra huishoudens, en met premium worden dat er drie.

Klanten die van het nieuwe systeem gebruikmaken, kunnen zelf bepalen welk huishouden toegang heeft tot het account. Zij kunnen ook elk moment de toegang ontzeggen in de Netflix-instellingen.

Netflix is in recente maanden duidelijk geweest over hun plannen om de extra kosten voor het delen van wachtwoorden uit te breiden naar de rest van de wereld. Netflix draaide eerder al een proef in Chili, Costa Rica en Peru waar 2,99 dollar (2,83 euro) extra werd gefactureerd aan abonnees die hun wachtwoord wilden delen met gebruikers buiten het huishouden. Het is nog onduidelijk welk systeem Netflix zal kiezen.

Niet iedereen was echter te spreken over de proef in Chili, Costa Rica en Peru. Deelnemers klaagden over de manier waarop de kosten waren aangekondigd en geïmplementeerd.

Volgens een recente enquête zijn veel gebruikers in Peru verward over de vage definitie van ‘huishouden’. Ze weten door de onduidelijkheid niet of ze in aanmerking komen voor het nieuwe systeem. Netflix test wellicht daarom een nieuw en potentieel eenvoudiger model in Argentinië, de Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala en Honduras.

Netflix-bazen schatten dat er wereldwijd meer dan 100 miljoen huishoudens gratis meeliften op andere accounts. “Het grootschalige account delen tussen huishoudens ondermijnt ons vermogen om op lange termijn te investeren en de Netflix-dienst te verbeteren,” aldus Netflix (opens in new tab).

De streamingdienst verliest momenteel veel abonnees, en daarom is het belangrijker dan ooit voor Netflix om hun inkomsten te maximaliseren. Vorige maand bevestigde Netflix al dat er een nieuw, goedkoper abonnement komt met reclames.