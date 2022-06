Bevestigd: straks abonnement met reclame op Netflix

De Netflix Co-CEO Ted Sarandos heeft een welbekend geheim bevestigd: er komt reclame op Netflix.

Volgens de Hollywood Reporter (opens in new tab) bevestigde Sarandos berichtgeving welke waren uitgelekt in de tweede week van mei. Verder maakte hij bekend dat er een goedkopere abonnementsniveau komt, met ondersteuning van reclames.

Het is een rumoerige tijd voor Netflix. In maart werd aan CFO Spencer Neumann gevraagd of er een abonnementsniveau met reclames kwam. Neumann kon niets anders melden dan dat er ''nooit nooit'' gezegd kon worden, voordat hij snel toevoegde dat het ''momenteel niet een van onze plannen is.''

Vervolgens werd er op 20 april, tijdens een omzetvergadering, door de andere Netflix Co-CEO Reed Hastings, gezegd dat de streamingdienst ''best wel open stond'' voor de mogelijkheid om een abonnement met reclames aan Netflix toe te voegen. Ook zei hij dat het iets was om ''in de komende twee jaren te gaan overwegen.''

Advertenties blijken dus nu bevestigd. Sarandos zei op Cannes Lions, een industriefestival dat vijf dagen duurt en momenteel plaatsvindt, dat hij een ''groot klantensegment'' wil behalen. Hij onthulde verder dat dit abonnementsniveau losstaat van andere abonnementen en dat bestaande Netflix-abonnementen reclamevrij blijven.

Toen er werd doorgevraagd over de advertenties zei Sarandos dat er ''een groot klantensegment weggebleven is, namelijk die van mensen die Netflix momenteel te duur vinden en geen probleem hebben met het zien van reclames.'' Voor die doelgroep voegt Netflix een abonnementsniveau toe voor een lagere prijs.

Sarandos gaf geen details over de releasedatum van het nieuwe abonnementsniveau, maar er wordt verwacht dat deze voor het einde van dit jaar verschijnt.

Verder is de Co-CEO optimistisch over het vooruitzicht van Netflix. Hij voegt toe dat de dienst ''op grote schaal winstgevend is met vrije cashflow om het bedrijf te laten groeien.''

Netflix probeert naarstig klanten terug te krijgen die zijn vertrokken omdat de prijzen voor hen te hoog waren. Ook probeert de dienst zo mensen aan te trekken die Netflix nog nooit hebben uitgeprobeerd.

Verder speelt omzet een belangrijke rol. Afgelopen april bleek dat Netflix sinds het begin van 2022 200.000 abonnees had verloren (opens in new tab). De waarde van het bedrijf daalde toen met 70 miljard euro.

Een abonnement met advertenties is niet nieuw. Hulu, HBO Max, Paramount Plus en Peacock hebben reeds een abonnementsniveau met reclame. Disney Plus brengt de optie dit jaar ook naar het platform.

Analyse: Een nieuw niveau, een nieuwe kans?

Dit is de enige manier waarop Netflix advertenties naar het platform kan brengen zonder dat er een tsunami aan boze klanten ontstaat. Het idee dat reeds bestaande Netflix-gebruikers met het goedkoopste abonnementsniveau ineens middenin een aflevering reclame krijgen is belachelijk.

Sarandos heeft enkel bevestigd dat er advertenties komen. Hoeveel het niveau gaat kosten, hoe vaak er advertenties worden afgespeeld en hoe lang de reclames duren is nog niet bekend. Wellicht komt dat omdat leidinggevenden binnen Netflix hier nog geen beslissingen over hebben gemaakt.

In de afgelopen week gingen er berichten rond dat Netflix in gesprek is met Google, Roku en Comcast (opens in new tab) om advertenties op de streamingdienst af te spelen.

Netflix lijkt erg aantrekkelijk te worden voor adverteerders met de 220 miljoen abonnees wereldwijd, inclusief alle data die dit oplevert. Reclame kan preciezer worden gericht op de juiste klant op basis van leeftijd, locatie, likes en dislikes. De kans is groot dat als je veel reisseries kijkt, je straks vakantiereclames gaat krijgen. Zo specifiek zou het wel kunnen worden.

Netflix moet veranderen. De huidige inkomenscrisis zorgt ervoor dat mensen kritischer kijken naar het afnemen van abonnementen voor streamingdiensten. De recente prijsverhoging in maart (opens in new tab) heeft daar geen positieve invloed op gehad.

Als het toevoegen van reclame aan de service ervoor zorgt dat Netflix stopt met het abrupt stopzetten van zoveel shows (opens in new tab) en het ontslaan van personeel (opens in new tab), is het een goede keuze. We gaan zien hoeveel dit abonnementsniveau gaat kosten en hoeveel advertenties we moeten verdragen...