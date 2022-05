Disney Plus-abonnement met advertenties: zo werkt het

Disney heeft verder toegelicht wat het abonnementsniveau met advertenties gaat bevatten. Het nieuwe niveau komt binnenkort naar de streamingdienst, met een verfrissende aanpak als het gaat om reclames.

Het abonnement lanceert later dit jaar in de VS. Volgens de Wall Street Journal laat het nieuwe abonnement maximaal 4 minuten aan reclame per uur tijdens het kijken van content zien. De advertenties worden volledig beperkt als jonge kinderen via de kindvriendelijke profielen films of series kijken.

Het bedrijf belooft dat het aanbod van type reclames gelimiteerd wordt. Variety meldt dat Disney geen advertenties accepteert voor alcoholische producten, politieke campagnes en geen advertenties van concurrerende diensten of studio's.

Disney CEO Bob Chapek vertelde investeerders vorige week woensdag dat de introductie van een advertentie-abonnement op Disney Plus ''het bedrijf de mogelijkheid geeft om een nog bredere doelgroep te bereiken.''

Gelukkig lijkt het erop dat Disney kritisch blijft kijken naar advertenties, helemaal wanneer het gaat om content die voor kinderen wordt gemaakt. ''We gaan nooit data verzamelen van individuele kinderen om ze targeten,'' zei Rita Ferro, Disney's sales en partnerships-president, tegen de Wall Street Journal.

Analyse: kijk en leer, Netflix

Ondanks het jarenlange verzet tegen het introduceren van advertenties in het businessmodel heeft Netflix onlangs bekendgemaakt dat de streamingdienst een eigen advertentie-abonnement uitbrengt. Deze wordt richting het einde van dit jaar uitgebracht.

De omslag is niet verrassend. Begin maart zei Netflix CFO Spencer dat hij ''nooit nooit'' kon zeggen toen er vragen werden gesteld over een abonnement met reclames. CEO Reed Hastings bevestigde minder dan een maand later dat hij en de leiding binnen Netflix best wel open stonden voor dit abonnementsniveau. De gebeurtenissen in de afgelopen maanden hebben enkel dat besluit verder vastgelegd.

Netflix verloor 200.000 betalende klanten tussen januari en maart dit jaar. Naar verwachting worden dit er twee miljoen tegen eind juni. Hastings wijt de daling aan de sterke concurrentie, het delen van wachtwoorden en het gebrek aan diversiteit als het gaat om abonnementsniveaus. De keuze om een niveau met reclames aan te bieden is dus een reflectie van dat laatste.

Gezien hoe Disney's versie van een abonnement met reclames klinkt, doet Netflix er beter aan om dit na te bootsen, zowel als het gaat om het type reclames als de doelgroepen die deze te zien krijgen.

''Terwijl Netflix deze nieuwe weg inslaat gaat het door met de bekende, ongenadige focus op gebruikservaring,'' zegt Kai Henniges, CEO & mede-oprichter van Video Intelligence, tegen TechRadar. Voor sommigen staat digitaal adverteren gelijk aan het laten zien van bewegende banners, irrelevante advertenties en irritante pop-ups. Netflix zit in een prominente positie om nieuwe technologie toe te passen. Zo kan het bedrijf ervoor zorgen dat de gebruiker niet alleen voordelen uit de reclames haalt, maar ze ook tevreden houdt met een gepaste ervaring en echte waarde.''

''Als Netflix slim gebruikt maakt van de eigen content als de onderwerpen, lay-out en stijl, zou het bedrijf in staat moeten zijn om gepaste advertenties te kunnen tonen. Of, om het simpel uit te leggen: Netflix moet advertenties gebruiken die relevant zijn aan het programma of de film die de gebruiker op dat moment streamt.''

Disney's recent aangekondigde plannen komen samen met de behoefte aan relevantie en waarde als het gaat om advertenties. Misschien is de aankomende periode van streamen met advertenties nog niet zo slecht als we eerst hadden gedacht?