Disney Plus brengt Pinocchio tot leven in eerste beeld van de liveactionfilm

Disney geeft ons een eerste blik op de aankomende liveactionfilm Pinocchio. De bekende houten jongen lijkt sterk op Pinocchio uit de orginele animatiefilm uit 1940.

De nieuwe Pinocchio moet in september exclusief op Disney Plus verschijnen. De film wordt geregisseerd door Robert Zemeckis, die bekend is van Back to the Future en Forrest Gump.

In de liveaction slaan Zemeckis en acteur Tom Hanks opnieuw de handen ineen. Hanks neemt de rol van Geppetto op zich, een vriendelijke oude houtsnijder die Pinocchio (gespeeld door Benjamin Evan Ainsworth) heeft geschept en wenste dat hij een echte jongen zou worden.

Het is vermeldenswaardig dat Disney's kijk op het klassieke sprookje van Carlo Collodi niet de enige Pinocchio-film is die dit jaar uitkomt. Ook Guellermo del Toro (The Shape of Water) brengt zijn eigen stopmotionadaptie van het houten jongentje naar Netflix.

De cast van Pinocchio

Hanks en Zemeckis hebben dus al eerder samengewerkt aan Forrest Gump, maar ook aan Cast Away en The Polar Express.

Pinocchio biedt ook rollen voor Joseph Gordon-Levitt (Inception, The Walk) als de stem van Jiminy Cricket, Cynthia Erivo (Widows, Bad Times at the El Royale) als de Blue Fairy, Keegan-Michael Key (The Predator, Key & Peele) als de stem van 'Honest' John, en Lorraine Bracco (The Sopranos, Goodfellas) als de stem van Sofia the Seagull. Daarnaast zal Luke Evans (Beauty and the Beast, Dracula Untold) in de schoenen van The Coachman stappen. Dit is een compleet nieuw personage.

Pinocchio is voor alle Disney Plus-leden te zien in september. Een precieze releasedatum is nog niet bekend.