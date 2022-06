'Netflix biedt op uitzendrechten Formule 1'

Formule 1 is populairder dan ooit en Netflix wil hun Formule 1-aanbod uitbreiden.

Netflix probeert de uitzendrechten van Formule 1 voor 2023 in de Verenigde Staten te bemachtigen. Volgens de publicatie Business Insider (opens in new tab) willen de bekende Amerikaanse omroepen NBCUniversal en ESPN ook Formule 1 streamen op hun platformen.

ESPN, een dochterbedrijf van Disney, beschikt sinds 2017 over de rechten om Formule 1 uit te zenden in de Verenigde Staten, en de vijf jaar daarvoor beschikte NBCUniversal over de rechten.

De Formule 1-markt in de Verenigde Staten is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Drive to Survive, de Netflix-serie waarin Formule 1-coureurs gevolgd worden tijdens het raceseizoen, is erg populair in de Verenigde Staten. De serie is volgens velen dan ook de grootste reden waarom Formule 1 in de Verenigde Staten weer in de spotlight staat.

ESPN’s contract eindigt eind 2022 en volgens Business Insider kan een nieuwe deal voor de uitzendrechten wel eens 100 miljoen dollar kosten. De huidige eigenaar van de rechten heeft een openingsbod geplaatst van 70 miljoen dollar. Zowel Netflix als NBCUniversal hebben nog niet publiekelijk bekend gemaakt dat ze mee willen bieden.

Tegen Business Insider zei ESPN-topman John Suchenski: “We zijn intensief bezig om een nieuw contract te realiseren. Wij denken dat wij over de beste presentatie en distributiekanalen beschikken in de industrie. Onze samenwerking is voordelig voor beide partijen.”

Suchenski geeft wel aan dat Formule 1 ook andere opties bekijkt.

Netflix is een serieuze optie

Netflix is één van deze opties, als we de bronnen van de Business Insider mogen geloven. De populaire streamingdienst spreekt al kennelijk maanden de hoge bazen van Formule 1. Netflix heeft nooit hun interesse in de exclusieve uitzendrechten van de sport ontkend.

In 2021 zei Netflix’s co-CEO, Ted Sarandos, het volgende in een interview met Der Spiegel: “De rechten voor Formule 1 waren een paar jaar geleden al verkocht en wij hebben toen geen bod uitgebracht. Nu zouden we er wel over nadenken.”

Sarandos gaf begin dit jaar in een overleg met beleggers toe dat Netflix wel een manier moet vinden om winst te maken met sportverslaggeving. Het bedrijf verkent nieuwe streamingmodellen om het streamingaanbod uit te breiden, dus Formule 1 past wel in dat plaatje.

Netflix loopt achter

De grootste rivalen van Netflix zijn al actief in de sportwereld. Apple heeft recentelijk een deal getekend om de Major League Baseball op Apple TV Plus te streamen. Amazon beschikt over de rechten van internationale voetbalcompetities en Disney heeft via ESPN en Hulu toegang tot verschillende sporten zoals basketbal en voetbal.

Sportverslaggeving kan een effectieve manier zijn voor Netflix om abonnees te behouden. Niet iedereen houdt van Drive to Survive, maar de populaire show heeft wel laten zien dat de interesse er is. Er valt nog veel te halen in de Verenigde Staten als het aankomt op Formule 1.