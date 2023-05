MSI onthult uiteenlopende professionele en gaming laptops op Computex

Van de bekroonde Creator Z17 HX Studio, vernieuwde Alpha 17 en Prestige 16, tot de nieuw uitgebrachte Commercial 14 en Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport, MSI heeft zich niet gehouden tijdens deze editie van Computex.

Het hoogtepunt van de hele line-up is de MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport, de cross-over tussen MSI en Mercedes-AMG. Met de nieuwste 13e generatie Intel® Core™ i9-processor met NVIDIA® GeForce RTX™ 40-serie laptop-GPU's, krijgt deze limited edition ook een upgrade naar een 4K OLED-scherm.

Image 1 of 2 De MSI Z17 HX Studio (Image credit: MSI) De MSI Commercial 14 (Image credit: MSI)

De MSI Creator Z17 HX Studio is dit jaar opnieuw in de schijnwerpers gezet tijdens de Computex met de Best Choice Award. Uitgerust met tot 13e generatie Intel® Core™ i9 HX-serie processor en geverifieerde NVIDIA Studio, maakt het idee van 's werelds dunste en krachtigste Intel HX creator-laptop tastbaar.

Om verder uit te breiden in het zakelijke gebied, wordt de MSI Commercial 14 versterkt met op maat gemaakte oplossingen voor ondernemingen door middel van een reeks optionele beveiligingsmaatregelen, NFC (Near-Field Communication) en een ingebouwde Smart Card Reader. Verder toont de Commercial 14 ook de bijdrage van MSI aan de bescherming van het milieu. Het toetsenborddeck is gemaakt van PCR-materialen (Post-Consumer Recycled) en meer dan 90 procent van de verpakking bestaat uit gerecycled papier.

Image 1 of 2 De MSI Alpha 17 (Image credit: MSI) De MSI Prestige 16 (Image credit: MSI)

De vernieuwde Alpha 17 wordt geleverd met de nieuwste AMD Ryzen™ 7045 HX Dragon Range CPU samen met NVIDIA GeForce RTX™ 40-serie laptop GPU. Een van de meest voorkomende upgrades is ongetwijfeld Alpha 17 met 's werelds eerste Qualcomm® FastConnect™ 7800 Wi-Fi 7 in een computerplatform. FastConnect 7800 brengt Wi-Fi 7-prestaties naar de tafel met pieksnelheden tot 5,8 Gbps met een latentie van slechts 2 milliseconden, dankzij High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link die meerdere banden gebruikt om de best beschikbare verbinding te leveren. Bij snelle prestaties hoort een snel scherm en dat krijg je hier zeker met een refresh rate van 240Hz en QHD-resolutie.

De vernieuwde MSI Prestige 16 met chassis van magnesiumlegering en gewicht van 1,5kg is vervolgens bekroond met de Red Dot Product Design award. Hij is uitgerust met de nieuwste Intel-processor met gecertificeerd Intel® Evo-platform en ondersteunt 140 W PD3.1-opladen. Daarnaast is de NVIDIA GeForce RTX™ 40-serie laptop-GPU ook als optie verkrijgbaar. Als 16-inch laptop is de Prestige 16 in alle opzichten licht en toch krachtig.

De beschikbaarheid en prijzen worden tot slot later bekendgemaakt.