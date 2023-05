MSI en Mercedes-AMG Motorsport ontwikkelen samen luxueuze gaming laptop

MSI en Mercedez-AMG Motorsport hebben een partnership aangekondigd waarbij ze samen de MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport edition gaming laptop hebben ontwikkeld. De nieuwe laptop werd onthuld op Computex 2023 samen met een groot aantal andere MSI-laptops. Dit is slechts de eerste laptop binnen deze samenwerking en beide bedrijven hopen in de toekomst nieuwe producten op de markt te brengen.

De nieuwe laptop zal beschikken over de nieuwste 13e generatie Intel Core i9-13900H processor, een Nvidia RTX 4070 of RTX 4060 GPU, tot 64GB DDR5 geheugen, evenals een 4K OLED display met 100% DCI-P3 dekking, magnesium-aluminium legering chassis en andere esthetische kenmerken van beide merken. Met een dikte en gewicht van slechts 19,95 mm en 1,99 kg, is dit daarnaast een van de lichtere gaming laptops op de markt.

Meer MSI x Mercedes-AMG Motorsport producten op komst

MSI geeft aan dat het de samenwerking met Mercedes-AMG Motorsport hoopt verder te zetten. Wellicht krijgen we in de toekomst meer laptops (of andere producten) te zien binnen dit partnership: "MSI en Mercedes-AMG Motorsport hebben onlangs hun langdurige samenwerking aangekondigd en hun eerste gezamenlijke product geïntroduceerd aan motorsportfans en pc-gamers over de hele wereld: de Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport laptop."

De prijs voor de MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport editie is nog niet aangekondigd, maar op basis van de specificaties gaat dit geen goedkope laptop zijn. Een releasedatum is er eveneens nog niet. Hopelijk krijgen we de komende weken meer informatie hierover.