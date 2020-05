Verbeterde Motorola Razr kan over vier maanden gelanceerd worden

De Motorola Razr 2 zal wellicht eerder gelanceerd worden dan je zou denken. Hij zal vermoedelijk enkele pijnpunten van de originele Razr wegnemen, die vorig jaar in november werd aangekondigd.

Dat is goed nieuws, want de Razr charmeerde ons met zijn nostalgische ontwerp, maar stelde ons volledig teleur wat betreft zijn specificaties en gebruikerservaring. De vouwbare Samsung Galaxy Z Flip wist ons daarentegen wel te overtuigen.

Het is niet verrassend dat Motorola vaart zet achter de vernieuwde Razr. Wel verrassend is een mogelijke lancering in september voor de Razr 2. Dat is een relatief snelle opvolger die enkele problemen van het origineel moet aanpakken.

Een manager van Lenovo zei dat hij dacht dat de tweede generatie van de vouwbare smartphone (een 'nieuwe iteratie' van de Razr) ergens in september zou verschijnen. Die info is afkomstig van een podcast interview dat voor het eerst werd opgepikt door Android Authority.

Een apart bericht, dat deze datum overigens niet bevestigt, ging in detail in op de Motorola Razr 2 specs. Volgens een bron van XDA Developers zal de volgende Razr uitgerust zijn met een Snapdragon 765 chip met een Snapdragon X52 5G modem. Het gaat hier dus om een 5G-smartphone.

Dit zal een welkome verbetering zijn ten opzichte van de SnapDragon 710 chipset die in de originele Razr zit. De Galaxy Z Flip maakt op zijn beurt gebruik van een Snapdragon 855. Qua prestaties is die chipset beter dan de 765, maar hij mist 5G-ondersteuning.

De Razr 2 zou acht sensoren aan de randen kunnen hebben die reageren om bewegingen en aanrakingen.

De Motorola Razr 2 zal ook de specificaties van het origineel verbeteren om op het niveau van de concurrentie te komen. RAM zal van 6GB naar 8GB gaan, de interne opslag verdubbelt van 128GB naar 256GB en de 2.845mAh-batterij doet het net iets beter dan de 2.510mAh-batterij in het origineel.

Een ander probleem in onze Razr-review was de 16MP-hoofdcamera en 5MP-selfiecamera. Het nieuwe model wordt gelanceerd met een 48MP-hoofdcamera, met een 'ISOCELL Bright GM1 sensor' van Samsung, en een 20MP-frontcamera.

De Razr 2 zou vervolgens met Android 10 aan boord lanceren. Natuurlijk krijgen we in september al de eerste toestellen met Android 11, maar Motorola heeft niet de beste reputatie op het vlak van software-updates. Zo lanceerde het de Motorola One Zoom met Android 9 toen Android 10 reeds officieel was.

We wachten ook op informatie over enkele andere gewenste verbeteringen voor de Razr 2, zoals een lager prijskaartje of een display van hogere kwaliteit.