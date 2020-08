Motorola Moto G9 gelanceerd, maar nog niet te koop

Motorola is terug met de Moto G9, de nieuwste in de smartphonelijn van midrange Moto G-telefoons. Het toestel is momenteel alleen beschikbaar in India, maar een wereldwijde release kan niet heel ver meer weg zijn.

De details van de telefoon en zijn varianten zijn de afgelopen weken gelekt, maar nu is alles officieel. De Moto G9 wordt geleverd met een Snapdragon 662 chipset, 4GB RAM en 64GB interne opslag (die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart).

De enorme 5.000mAh aan accucapaciteit is verder een opmerkelijke eigenschap. De telefoon wordt geleverd met een 6,5-inch LCD-display met een resolutie van 1600 x 720 pixels. De enige 'onderbreking' in het display komt door de regendrupnotch aan de bovenkant.

Voor de fotocapaciteiten ben je aangewezen op drie camera's aan de achterzijde, waaronder een primaire 48MP-camera, bijgestaan door een 2MP-dieptecamera en 2MP-macrocamera. De frontcamera is met 8MP vrij standaard. Verwacht dan ook geen wonderen.

Afwachten geblazen

Verdere belangrijke specificaties zijn: een vingerafdrukscanner aan de achterzijde, USB-C poort aan de onderzijde (met 20W snelladen), een koptelefooningang, en Android 10 draait de Motorola Moto G9 uit de doos.

De Moto G9 verschijnt allereerst in India. De adviesprijs bedraagt omgerekend ruim 130 euro, maar we verwachten dat de echte prijs in euro's iets hoger komt te liggen. Het toestel komt te koop in de kleuren Forest Green en Sapphire Blue.

Het is vrij gebruikelijk dat Motorola-toestellen na verloop van tijd wereldwijd uitgerold worden. Voor nu is er echter nog geen exacte datum bekendgemaakt. Mocht je niet kunnen wachten, dan is de Moto G8 Power misschien wel wat voor je.