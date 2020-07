Motorola Moto G Pro review

De Motorola Moto G Pro is een goed alternatief voor mensen die graag een stylus gebruiken met hun smartphone maar geen fortuin willen uitgeven aan de Samsung Galaxy Note-smartphones. Aan de ene kant geeft Android One je drie jaar garantie op beveiligingsupdates en twee software-updates, maar aan de andere kant vrezen we dat de relatief oude chipset niet nog drie jaar aan je snelheidseisen zal voldoen.

Review in een notendop

Wie op zoek is naar een smartphone met een stylus, moest tot op heden noodgedwongen een toestel uit de Samsung Galaxy Note-reeks aanschaffen. De Motorola Moto G Pro maakt de integratie van een stylus betaalbaarder, maar er vallen natuurlijk enkele geavanceerde functies weg. Waar de S Pen enkele geavanceerde draadloze functies heeft, is dit eerder een stylus zoals je hem kent van de Nintendo DS. Je kan ermee tekenen op het scherm, maar daar stopt het dan ook.

Met een prijs van 319 euro valt de Motorola Moto G Pro net buiten het budgetsegment, terwijl hij toch gelijkaardige prestaties biedt. Binnenin vinden we namelijk de combinatie van een Snapdragon 665 en 4GB RAM die we ook terugzien in goedkopere toestellen zoals de Motorola Moto G8 Power en de Nokia 5.3. Je moet dus wat pure prestaties opofferen voor de handige stylus.

Je krijgt hier een vreemde combinatie camera's. De 48MP-hoofdcamera hebben we eerder gezien bij de Motorola Moto G8 Plus en levert prima prestaties af en kan zelfs een degelijke nachtfoto produceren. De macrocamera is nog steeds niet onze favoriete toevoeging en de actiecamera kan nog steeds alleen gebruikt worden om ultra-wide video's op te nemen, maar niet voor foto's. Er zitten drie camera's op de achterkant, maar in de praktijk zal je voornamelijk de 48MP-hoofdcamera gebruiken.

De twee sterkste punten van de Motorola Moto G Pro zijn de sterke batterij van 4.000mAh waarmee je probleemloos een volledig dag kan afronden en zijn opname in het Android One-programma. Motorola heeft niet de beste reputatie op vlak van software-updates, maar Android One verzekert je drie jaar lang van maandelijkse beveiligingsupdate en je krijgt ook gegarandeerd de updates naar Android 11 en Android 12.

Prijs en beschikbaarheid

De Motorola Moto G Pro is inmiddels overal verkrijgbaar in Nederland en België. De enige kleurenvariant is Mystic Indigo (donkerblauw) en de enige configuratie heeft 4GB RAM en 128GB interne opslag. Zijn richtprijs bedraagt tot slot 319 euro.

Design

Plastic behuizing, maar cover meegeleverd

Stylus schuift rechtsonder in smartphone

Vingerafdrukscanner op de achterkant

We zien hier een design dat we gewend zijn van Motorola. De behuizing van de Motorola Moto G Pro is geheel van plastic, wat er tevens voor zorgt dat er flink wat vingerafdrukken op de achterkant blijven staan. Voor wat extra stevigheid voorziet Motorola wel een transparante cover in de doos. Achteraan zien we de verschillende camera's in een verticale strip onder elkaar en een centrale vingerafdrukscanner met daarin het Motorola-logo.

De styluspen zit rechtsonder in de Motorola Moto G Pro. Bij de Samsung Galaxy Note 10 moet je eerst drukken op de stylus en vervolgens klikt hij los, maar Motorola pakt het iets minder elegant aan. Je moet de stylus zelf los prutsen met je vinger voor hij eruit schuift. De stylus schiet dan als het ware uit de behuizing, dus de kans bestaat dat je hem de eerste paar keer (bijna) op de grond laat vallen (we spreken uit ervaring).

De randen rond het 6,4-inch display zijn relatief dun en alleen de onderste bezel is iets dikker dan de rest. De punch-hole selfiecamera linksboven geeft het geheel een premium look en dat kunnen we zeker op prijs stellen. Door het lcd-scherm moet je er wel mee kunnen leven dat er soms een donkere schaduw rond de selfiecamera zit bij witte/felgekleurde achtergronden.

Display

6,4-inch Full HD LCD-display

Fel genoeg voor zonnige dagen

Donkere schaduw rond selfiecamera bij felle achtergronden

De Motorola Moto G Pro is uitgerust met een 6,4-inch Full HD LCD-display. Ook dit type display hebben we eerder gezien op Motorola-smartphones en is erg degelijk. De details en kleuren zijn over het algemeen erg goed, maar je merkt natuurlijk dat dit geen OLED-display is. De maximale helderheid is wel goed tijdens zonnige dagen en ook 's nachts kan je het display genoeg dimmen.

De punch-hole camera zorgt aan de ene kant voor een meer premium look, maar de combinatie met een LCD-display zorgt ook hier voor een schaduweffect. Bij witte en felle achtergronden zal je merken dat er een kleine schaduwrand rond de punch-hole camera kan verschijnen. Dit is over het algemeen niet heel storend, maar de onwetende gebruiker kan hierdoor misschien denken dat er iets mis is met het display, terwijl dat niet zo is.

Camera's

Degelijke 48MP-hoofdcamera

Macro- en actiecamera zijn niet de meest nuttige toevoegingen

Laser-autofocus

De camera's hier zijn enkele oude bekenden. We krijgen hier de 48MP-camera, 16MP-actiecamera en laser-autofocus die we in december reeds zagen bij de Motorola Moto G8 Plus. Daarnaast krijgen we nog 2MP-macrosensor die we al in meerdere Motorola-smartphones zagen. Vooraan zien we nog een 16MP-selfiecamera.

We konden bijgevolg al voorspellen hoe de foto's eruit zouden zien en onze verwachtingen werden ingevuld. De 48MP-camera schiet goede plaatjes bij daglicht (weliswaar in 12MP), hoewel de lucht soms overbelicht kan zijn. Nachtfoto's zijn erop of eronder afhankelijk van de scène. Soms slaagt de Motorola Moto G Pro er namelijk niet in om zijn focus op punt te krijgen en ziet het eindresultaat er relatief wazig uit.

De 16MP-actiecamera zorgt ervoor dat je video's in 21:9 kan opnemen terwijl je de smartphone verticaal vasthoudt en is uitgerust met elektronische beeldstabilisatie, die verrassend goed werk aflevert. Binnenshuis raden we wel aan dat je filmt met de hoofdcamera, aangezien we soms een visoogeffect zagen met de actiecamera. We hadden hier liever een traditionele groothoekcamera gezien, aangezien je nog steeds geen foto's kan nemen met deze unieke actiecamera.

De 2MP-macrocamera zal je vermoedelijk nooit gebruiken. Hoewel hij automatisch focust op het onderwerp en de camera-app je aanraadt om naar Macro Vision te wisselen, zijn de plaatjes van erg lage kwaliteit en niet meteen Instagram-waardig. De 16MP-selfiecamera schiet tot slot goede plaatjes bij daglicht. Er is een vorm van nachtmodus aanwezig in de selfiecamera, maar in donkere omgevingen merkten we toch aanzienlijk meer ruis op in de foto's.

Cameravoorbeelden

Cameravoorbeelden

Afbeelding 1 van 9 Voldoende details en realistische kleuren met de 48MP-camera.
Afbeelding 2 van 9 Vooral bij fel zonlicht ziet alles er erg goed uit.
Afbeelding 6 van 9 Soms wordt de lucht sterk overbelicht
Afbeelding 9 van 9 De nachtmodus heeft soms moeite met focussen en kan details vervagen.

Hardware en prestaties

Android One

Geen krachtpatser

Handige functies met stylus

We zijn blij om na lange tijd nog eens een Android One-smartphone uit de Motorola-fabrieken te zien rollen. De Motorola Moto G Pro draait Android 10 uit de doos dus je krijgt sowieso de updates naar Android 11 en Android 12 nog, samen met drie jaar lang maandelijkse security patches.

De Snapdragon 665 en 4GB RAM hebben we al eerder gezien in de Motorola Moto G8 Plus en G8 Power, maar die combo begint wel gedateerd te raken. We merkten dat wisselen tussen apps niet altijd even vlot verliep en hetzelfde is van toepassing op games. Moto Gametime zorgt er wel voor dat je ongestoord kan gamen en dat games nog redelijk draaien. Zware actiegames zoals Fortnite vermijd je beter in dit geval.

Afbeelding 1 van 3

De stylus mag dan geen geavanceerde functies zoals die van de Samsung Galaxy Note 10, maar dekt wel de basis. Van zodra je de stylus uit de Motorola Moto G Pro neemt, krijg je een snelmenu te zien met daarin de nieuwe Moto Note-app. Hier kan je snel een notitie krabbelen en wat sleutelen aan de lay-out. Je kan lijntjes- of ruitjespapier gebruiken, het type pen veranderen en de kleur ervan. Je kan ook Google Keep openen vanuit het snelmenu, een slimme keuze van Motorola aangezien die app ook ondersteuning biedt voor geschreven notities.

Neem je de stylus uit de Motorola Moto G Pro terwijl hij vergrendeld is, dan krijg je meteen het scherm te zien om een nieuwe notitie in Moto Note te maken en op te slaan. Je kan er ook voor kiezen om de mogelijke locatie van de stylus te bepalen. In dat geval onthoudt de Moto G Pro de locatie waar je de stylus uit de smartphone hebt genomen. Er zit helaas geen tracker in de stylus zelf, dus je zal uiteindelijk zelf moeten zoeken waar hij precies ligt.

Batterij

4.000mAh-batterij

15W-snelladen

Wordt heet bij TurboPower-snelladen

Zoals we konden verwachten, is de Motorola Moto G Pro voorzien van een 4.000mAh-batterij waarmee je met gemak een volledig dag kan rondkomen. Bij licht gebruik zijn twee dagen ook mogelijk. We merkten dat de batterij vooral achteruitging bij het spelen van games en bij het nemen van foto's/video's.

Draadloos laden is niet mogelijk, maar je kan wel 15W-snelladen met de meegeleverde oplader. De Motorola Moto G Pro geeft je bij het snelladen een waarschuwing dat de telefoon heet kan worden en in de praktijk was dit inderdaad zo. In totaal hadden we alsnog 1,5 uur nodig om de batterij volledig op te laden. Van zodra het percentage 85-90% bereikt, zal je merken dat die laatste procentjes wel erg traag komen.

Moet ik hem kopen?

Koop de Motorola Moto G Pro als...

je graag een stylus gebruikt De unieke feature van de Motorola Moto G Pro is zijn stylus. Hij mist dan wel enkele geavanceerde functies, maar de handige Moto Note-functie weet de basis prima te dekken. Sommige mensen gebruiken nu eenmaal graag een stylus en Motorola zorgt ervoor dat die mensen geen fortuin moeten uitgeven.

je jarenlang verder wil met je smartphone Het Android One-programma geeft je jarenlange garantie op software-updates. De gemiddelde Motorola-smartphone krijgt slechts één versie-update, maar de Motorola Moto G Pro krijgt gegarandeerd de updates naar Android 11 en Android 12.

je geen toeters en bellen wilt De Motorola Moto G Pro heeft een erg neutraal en strak ontwerp. Voeg hier de stylus aan toen en je krijgt een smartphone die er erg professioneel uitziet. De schone softwarelaag geeft je ook exact wat je nodig hebt zonder onnodige bloatware.

Koop hem niet als...

je graag creatief wil fotograferen Er zitten dan wel drie camera's op de achterkant van de Motorola Moto G Pro, maar de macro- en actiecamera zijn beide niet erg nuttig. Je zal hier vooral gebruikmaken van de 48MP-hoofdcamera.

je krachtige prestaties wilt Met 4GB RAM en de Snapdragon 665 is de Motorola Moto G Pro zeker niet de snelste smartphone die er is. Mobiele gamers zullen hier tegen problemen aanstoten en ook bij het wisselen tussen apps merk je dat niet alles erg snel verloopt.