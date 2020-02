Motorola Moto G8 Power gelanceerd: 2 dagen batterijduur en 4 camera's achteraan

Aan het einde van 2019 zagen we het eerste lid van de Motorola Moto G8-reeks verschijnen in de vorm van de G8 Plus. Op basis van de vorige G-reeks waren we vrij zeker dat er nog smartphones op komst waren en we hadden het bij het rechte eind. Zonet heeft Motorola de Moto G8 Power onthuld. Hij is de opvolger van de G7 Power en ook dit model zou je een batterijduur van meer dan twee dagen moeten bezorgen.

Veel camera en veel batterij

Het eerste wat opvalt in vergelijking met de G7 Power is dat er hier dezelfde 5.000mAh-batterij is gebruikt. Dit is enigszins vreemd aangezien het scherm hier groter is en een hogere resolutie heeft. Het HD-scherm heeft plaatsgemaakt voor een volwaardig 6,4-inch Full HD-scherm mét punch-hole camera linksboven voor een hoger screen-to-body ratio. We zijn benieuwd hoe dit alles in de praktijk zal werken, want we kunnen maar moeilijk geloven dat deze combinatie van display en batterij langer dan anderhalve dag zal meegaan. De batterij ondersteunt nu wel 15W-snelladen zodat je hem in noodgevallen snel kan bijladen.

De camera-setup ziet er ook redelijk indrukwekkend uit. Achteraan zijn er vier verschillende camera's: een 16MP-hoofdcamera, 8MP-groothoeklens, 8MP-telelens met 2x optische zoom en een 5MP-macrolens voor close-upfotografie. Vooraan vinden we een 16MP-camera met quad-pixel technologie voor betere selfies bij weinig licht. Opvallend is dat er hier geen optische beeldstabilisatie aanwezig is, hoewel dat wel gebruikelijk is bij zoomlenzen.

Android 10 voor een prikje

In tegenstelling tot de Moto G8 Plus van eind vorig jaar, heeft Motorola hier wel Android 10 uit de doos ingebouwd. Je geniet dus meteen van de nieuwste versie zonder extra bloatware, aangezien Motorola altijd kiest voor stock Android als besturingssysteem.

Een snelheidsmonster gaat de Moto G8 Power niet zijn, maar dat hadden we ook niet verwacht. Hij is uitgerust met een Snapdragon 665 processor en 4GB RAM, waardoor hij zich prima staande kan houden bij dagelijkse bezigheden zoals social media en mails. Games zullen hier iets minder vlot draaien. Het interne geheugen is hier met 64GB als enige optie aan de lage kant, maar je kan het verder uitbreiden met een microSD-kaart van maximaal 512GB voor extra opslag.

De toestellen zullen vanaf begin maart in de winkel liggen. Een exacte datum is er nog niet, maar zowel de kleurenvariaties als de prijs zijn er wel. De Motorola Moto G8 Power zal beschikbaar zijn in het zwart en het blauw voor een betaalbare prijs van 229,99 euro.