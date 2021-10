Motorola Moto E40 is de nieuwste budgetsmartphone in de E-reeks

Motorola heeft zojuist de nieuwe Moto E40 uit de doeken gedaan, als onderdeel van de goedkopere E-reeks. De Motorola Moto E40 is een budgettoestel met een daarbij passend prijskaartje. Wat krijg je daarvoor terug?

Het beeldscherm betreft een 6,5 inch variant met HD+-resolutie. Het display beschikt over een verversingssnelheid van 90Hz, wat betekent dat het beeld negentig keer per minuut wordt ververst. Dit moet voor een vloeiendere schermervaring zorgen.

De batterijcapaciteit van de Moto E40 bedraagt 5.000mAh. Volgens Motorola moet de batterij bijna twee dagen meegaan bij normaal gebruik. Er is daarnaast een drievoudige camera aanwezig. De 48MP-sensor combineert vier pixels in één pixel, waardoor je een beeldresolutie van 12MP overhoudt. Op de achterkant van de smartphone zit de vingerafdrukscanner verwerkt in het logo.

(Image credit: Motorola)

Onder de motorkap van de Motorola Moto E40 zit een Unisoc T700-processor. Deze is lang niet zo krachtig als de Snapdragon 888-chipset die je in veel recente vlaggenschepen vindt, zoals de OnePlus 9, maar daar betaal je ook naar. De Moto E40 heeft een prijskaartje van 149,99 euro.

Motorola beweert dat de Moto E40 zo'n 38 procent betere grafische prestaties moet bieden dan de Moto E20. Daarnaast is er 4GB RAM-geheugen aanwezig.

De Motorola Moto E40 draait uit de doos op Android 11 en is verkrijgbaar in de kleuren Carbon Gray en Pink Clay. Vanaf eind oktober is het toestel te koop in de Benelux.