Motorola G8 Power Lite onthuld: budgettoestel met gigantische accu

Ook in de huidige coronacrisis zijn er nog tal van fabrikanten die vrolijk doorgaan met het uitbrengen van smartphones. Een van die bedrijven is Motorola. De toch al vrij grote Moto G8-familie wordt uitgebreid met een nieuw model, genaamd Motorola Moto G8 Power Lite.

Ja, dat is een flinke naam, maar niet zo flink als de batterij die men erin heeft weten te proppen; de accucapaciteit bedraagt maar liefst 5000 mAh, net zoveel als waarover de duurdere Moto G8 Power beschikt. De accucapaciteit is dan ook meteen hét pluspunt van deze smartphone. Motorola belooft dat de Moto G8 Power Lite het bij regulier gebruik tot wel drie dagen volhoudt op één cyclus.

Een vorm van TurboPower, Motorola's snellaadtechnologie, ontbreekt helaas. Vermoedelijke om de kosten te drukken. De maximale oplaadsnelheid bedraagt 10W en verloopt via de micro-USB poort.

Motorola Moto G8 Power Lite specs

De Motorola Moto G8 Power Lite is uitgerust met een groot 6,5 inch LCD-display met een HD-resolutie van 1600 x 720 pixels. Er zit een redelijk grove kin aan de onderzijde, en de bovenzijde is verrijkt met een regendrupnotch waar de frontcamera in verwerkt is. Het design is volgens Motorola waterafstotend. Verwar dit niet met waterdicht; een plons onder de kraan zal de Moto G8 Power Lite niet leuk vinden.

Onder de motorkap is een MediaTek Helio P35 geplaatst. Deze octa-core processor is geklokt op 2,3 GHz. Het werkgeheugen bedraagt 4GB en er is standaard 64GB aan opslag beschikbaar. Heb je hier niet genoeg aan? Via een microSD-kaartje kun je de opslagcapaciteit uitbreiden met maximaal 256GB.

Er zijn drie camera's geplaatst aan de achterzijde van de G8 Power Lite. De primaire camera is een 16-megapixelexemplaar. Dankzij de Rapid Focus-technologie is de camera in staat om razendsnel plaatjes te schieten. Verder is er een macrocamera inbegrepen om tot wel 4x dichter bij je object te komen dan een reguliere lens. Dankzij de scherptedieptesensor kun je een geavanceerd bokeh-effect toevoegen aan foto's.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Motorola) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Motorola)

Prijs en release

Het duurt iets minder dan twee weken voordat de nieuwste telg van Motorola in de winkels ligt. De Moto G8 Power Lite is vanaf half april beschikbaar in de Benelux.

De smartphone verschijnt in één kleur, namelijk Royal Blue. Deze zie je ook op de afbeeldingen. De adviesprijs voor de G8 Power Lite bedraagt 169,99 euro.