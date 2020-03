Motorola Edge Plus renders onthullen extreem gebogen display en meer

Nieuwe renders van de vermoedelijke Motorola Edge Plus zijn opgedoken, en ze tonen een verfijnde handset met drie camera's aan de achterzijde, een 'watervalscherm', en een uitermate klein cameragat in het display.

De renders zijn geplaatst door de notoire leaker @OnLeaks en Pricebaba. In de reeks foto's maken we voor het eerst echt kennis met hoe Motorola's te verschijnen vlaggenschip eruit moet gaan zien. De premium afwerking doet ons denken aan de Samsung Galaxy S20-lijn. Kijken we naar het ontwerp, dan zien we dat de Edge Plus hier en daar wat leent van de Galaxy S-serie, van het gebogen display tot het cameragat.

And today comes your very first look at which I assume will be launched as the #Motorola #MotoEdgePlus!As usual, 360° video + gorgeous 5K renders + display size + dimensions, on behalf of my Friends over @Pricebaba -> https://t.co/uEY4uGUF9Y pic.twitter.com/ExcQQTpa13March 5, 2020

OnLeaks en Pricebaba hebben ook een video gepubliceerd waarin een volledige CAD render van het vermoedelijke design te zien is. Belangrijkste aspecten: watervalscherm met een platte bovenkant. De bodem lijkt nog het meeste op de Samsung Galaxy Note 10.

De dikte van 9,5 millimeter is verrassend grof te noemen, zeker in vergelijking met de totale afmetingen (161,1 x 71,3 x 9,5 millimeter). De schermgrootte bedraagt 6,5 of 6,8 inch. Prettig detail: er is gewoon een koptelefooningang aanwezig!

Maak kennis met de Moto G8 Power

Eindigt de Edge Plus in onze lijst met beste smartphones?

Samsung Galaxy S20 Ultra review: duurste Samsung tot nu toe

Wanneer verschijnt de Moto Edge Plus?

We hadden het nieuwe vlaggenschip van Motorola eigenlijk verwacht op MWC 2020. Nu dat evenement geannuleerd is, hebben we niet meteen een releasedatum in ons achterhoofd voor de nieuwe Motorola.

Vóór deze renders waren we wel al op de hoogte van enkele specificaties van het high-end toestel. Zo is er naar verluidt een Snapdragon 865 aanwezig, maximaal 12GB RAM, en 5000 mAh aan accucapaciteit. Mocht dit accuraat zijn, dan heeft Motorola een serieuze topper in handen om de concurrentie mee aan te gaan.

Logischerwijs is er ook nog niets bekend over een release in de Benelux. Mocht daar verandering in komen, dan lees je het hier.