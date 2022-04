Motorola Edge 30 officieel: releasedatum, prijs, specificaties en features

Na de release van de Motorola Edge 30 Pro heeft de fabrikant nu ook de standaard Motorola Edge 30 uit de doeken gedaan. Het is een smartphone die logischerwijs eigenlijk voor de Pro had moeten verschijnen, maar hij is er nu dan toch.

Het gaat hier om een midranger, waarbij de focus lijkt te liggen op het design, de camera's en het 144Hz display.

Hieronder hebben we alle belangrijke details rondom de Motorola Edge 30 voor je op een rijtje gezet, inclusief specificaties en informatie over de releasedatum en prijs.

Tot de kern

Wat is het? De nieuwste midranger van Motorola

De nieuwste midranger van Motorola Wanneer verschijnt het? Begin mei

Begin mei Hoeveel gaat het kosten? 449,99 euro

Releasedatum en prijs

De Motorola Edge 30 ligt vanaf 2 mei in de winkels in de Benelux, waaronder Coolblue. De adviesprijs bedraagt 449,99 euro.

Het toestel komt beschikbaar in de kleuren Meteor Grey, Supermoon Silver en Aurora Green. Laatstgenoemde is exclusief verkrijgbaar via de webshop van Motorola.

(Image credit: Motorola)

Design

De Motorola Edge 30 heeft een juweel-achtig patroon aan de achterzijde die verandert als je de telefoon beweegt. Met een gewicht van slechts 155 gram en afmetingen van 159,38 x 74,424 x 6,79 millimeter spreken we hier over een lichtgewicht en slank toestel. Motorola claimt zelfs dat het de dunste 5G-smartphone in zijn klasse is.

Over het materiaal laat Motorola niets los, maar we vermoeden een glazen achterkant met een plastic frame, net als de Motorola Edge 30 Pro. Een volledig plastic behuizing sluiten we echter niet uit.

De achterkant ziet er platter uit dan menig concurrent. Er zit een camerablok met drie lenzen verpakt aan de linkerbovenzijde. Aan de voorzijde zien we een plat scherm met een punch-hole camera die bovenin gecentreerd zit.

De Motorola Edge 30 komt met een IP52-certificering. Je krijgt een redelijke bescherming tegen stof, maar slechts een lichte bestendigheid tegen water.

(Image credit: Motorola)

Display

Er zit een 6,5 inch AMOLED-scherm aan de voorzijde met een 144Hz verversingssnelheid op de Motorola Edge 30. Dat is een aangenaam hoge verversingssnelheid, en zelfs hoger dan de Galaxy S22 Ultra en iPhone 13 Pro Max. Het is echter niet nieuw, want de Motorola Edge 20 Pro beschikt hier ook over.

Het scherm ondersteunt HDR10+ en behaalt de DCI-P3-standaard voor kleurbereik, helderheid, contrast en kleurnauwkeurigheid.

De resolutie vermeldt Motorola nergens, maar we vermoeden dat het om een FHD+-paneel gaat van waarschijnlijk 1.080 x 2.400 pixels. Dat is redelijk scherp, al zijn high-end smartphones soms uitgerust met scherpere QHD+-displays.

Camera en batterij

De Motorola Edge 30 komt met drie camera's aan de achterzijde. De opzet bestaat uit een primaire 50MP f/1.8 camerasensor, 50MP f/2.2 groothoekcamera (met een kijkhoek van 114 graden), en een 2MP f/2.4 dieptesensor.

Motorola meldt dat de primaire lens beschikt over 'Instant All-Pixel Focus'. Deze technologie gebruikt 100 procent van de pixels voor het scherpstellen, met als gevolg een snellere en accuratere prestatie van de camera in elke lichtsituatie. Traditionele scherpsteltechnologieën gebruiken volgens Motorola slechts 3 procent van de pixels.

De primaire camera komt met optische beeldstabilisatie, en dankzij pixel binning worden vier pixels gecombineerd tot één. Zo wordt er meer per pixel ingelaten en moet je op papier betere foto's in situaties met weinig licht realiseren.

(Image credit: Motorola)

De smartphone schiet maximaal 4K-video's met 30 frames per seconde, en FHD-content met 60 frames per seconde. Er is een slowmotionvideomodus die 960 frames per seconde schiet in HD-kwaliteit.

Aan de voorzijde zit een 32MP f/2.4 frontcamera.

De accucapaciteit bedraagt 4.020mAh, wat vandaag de dag niet extreem groot is. Er is ondersteuning voor 30W snelladen.

Specificaties en features

Onder de motorkap zit een Snapdragon 778G Plus 5G-chipset die de Edge 30 aandrijft. Zoals de naam al doet vermoeden, is er ondersteuning voor 5G. Verder is er 8GB RAM en 128GB aan intern opslaggeheugen inbegrepen.

Uit de doos draait de Motorola Edge 30 op Android 12. Er zijn twee speakers aanwezig en deze ondersteunen Dolby Atmos. Ondersteuning voor Ready For is eveneens aanwezig. Deze technologie laat je het toestel draadloos verbinden met een tv of monitor, zodat je content op een groter scherm kunt bekijken.