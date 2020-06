Mogelijke foto PS5 gelekt: groter dan voorgangers?

Er is op het internet een foto verschenen met mogelijk de PS5 in de afbeelding. Hoewel het plaatje ons niet echt iets meer leert over de vorm van het apparaat, kunnen we wel min of meer een inschatting maken van de grootte van het apparaat. Althans, wanneer het gaat om de echte PS5 die straks ook in de winkels ligt.

De foto dook op in de krochten van Discord, waarna het plaatje al snel gekopieerd werd en onder meer op het Resetera-forum belandde. Er is verder geen context of iets dergelijks beschikbaar van het apparaat. Bekijk hieronder de foto zelf:

We could be looking at the first PS5 console fresh from the factory #PS5 pic.twitter.com/7zkJEkdhR6June 19, 2020

Sommigen wijzen FFMuz aan als de originele bron, een zogenoemde 'insider'. De foto zou onderdeel zijn van de interne communicatie van Sony. We zijn niet helemaal overtuigd hiervan, maar het is interessant om te zien hoe grof de console mogelijk in het echt wordt. Het zou vreemd zijn als het om een fake ging gezien de moeite die hier gepaard mee zou gaan, maar we hebben het nog altijd over het internet, dus...

Gaan we ervan uit dat de foto echt is, dan kunnen we alsnog niet super veel melden over de exacte afmetingen, aangezien we niet weten hoe groot de mensen op de foto zijn. Zelfs als de persoon met de PS5 in zijn handen een groot iemand is, dan lijkt het apparaat nog enigszins compact te noemen.

Op Reddit vergeleek gebruiker GREBO7 de verwachte grootte van de console door naar de diskgrootte te kijken. Deze is op alle voorgaande consoles namelijk aanwezig, en is qua afmetingen vrijwel identiek. Het ziet ernaar uit dat de PS5 in ieder geval een stuk dikker zal worden dan de originele PS3 en Xbox One. De Xbox Series X daarentegen is breder, maar een stuk kleiner in verticale modus.

PS5 afmetingen nog niet officieel onthuld

Sony zelf heeft zoals gezegd nog niet de exacte afmetingen uit de doeken gedaan. Nadat het design van de console eerder was onthuld, reageerde PlayStation-topman Matt MacLaurin op de vraag (via LinkedIn) of de nieuwe console groter en bonkiger is:

"Thermiek. Deze generatie bestaat uit kleine supercomputers. Terwijl het 7nm proces verbazingwekkende warmteprestaties levert voor het vermogen, is het vermogen zeer extreem."

Kortom: je moet waarschijnlijk nog een paar jaartjes wachten op de PS5 Slim voordat je een smalle console onder je televisie kunt plaatsen.