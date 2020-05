Lancering PS5 niet vertraagd door Covid-19

Goed nieuws, gamers: Sony heeft bevestigd dat de PS5 nog steeds op schema zit en omstreeks de feestdagen gelanceerd zal worden. Er is (voorlopig alleszins) dus geen vertraging door het coronavirus.

Thuiswerk en beperkingen bij de fabrieken zorgden voor de nodige twijfels over het releaseschema van de PS5, maar Sony heeft nu officieel bevestigd dat alles nog op schema zit.

In zijn financiële jaarverslag verklaarde Sony dat de PlayStation 5 "nog steeds op schema zit voor de lancering tijdens de feestdagen" en dat er ook "geen grote problemen waren met de ontwikkeling van gamesoftware". Sony haalde wel aan dat er moeilijkheden waren door de huidige crisis.

"Wat betreft de lancering van de PlayStation 5, hoewel factoren zoals werknemers die thuis werken en beperkingen op internationale reizen enkele uitdagingen hebben opgeleverd met betrekking tot een deel van het testproces en de kwalificatie van de productielijnen, gaat development verder met de lancering van de console die gepland is voor de feestdagen van 2020," zei Sony in zijn prognose voor de komende maanden. "Op dit moment zijn er geen grote problemen ontstaan bij de ontwikkeling van spelsoftware voor Sony's eigen first-party studio's of de studio's van zijn partners".

Bemoedigend voor Sony, dat minder geld verdiende dan in 2019, is dat de verkoop van downloadbare software en abonnementen op zowel PS Plus als zijn cloud-streamingdienst PlayStation Now aanzienlijk gestegen is. Ook de PS4-hardware blijft goed verkopen, ook al was er een kleine impact op de productie.

Hoewel we niet kunnen wachten om meer te weten te komen over de next-gen console van Sony, zijn er nog steeds twee enorme games onderweg voor de PlayStation 4. We krijgen een uitgebreide blik op Ghost of Tsushima op 14 mei in de laatste State of Play aflevering en The Last of Us 2 lanceert op 19 juni.