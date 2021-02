Microsoft: volgende Windows 10-update wordt niet spannend

De feature-update van Windows 10 voor de eerste helft van 2021 (ook gekend als 21H1) is eindelijk door Microsoft aangekondigd. De softwarereus bevestigt dat het een kleinere update wordt, wat reeds eerder werd beweerd.

Een officiële blogpost van John Cable, VP bij Windows Servicing and Delivery van Microsoft, merkte op dat dit de eerste keer was dat een H1-update (eentje die in de eerste helft van het jaar verschijnt) "op een geoptimaliseerde manier geleverd zal worden dankzij 'servicing technology'".

Dat klinkt indrukwekkend, maar komt eigenlijk neer op het feit dat de 21H1-update een 'enablement package' is, oftewel een kleine download die de geringe hoeveelheid aanpassingen en tweaks inschakelt (die reeds bij recente versies van Windows 10 zijn opgeladen), net zoals bij een lichtschakelaar. Dit was ook het geval bij de meest recente update van oktober 2020 (20H2).

Zoals Cable opmerkt, waren het steeds de H2-updates die eerder kleine aanpassingen brachten, dus het is ongebruikelijk dat dit nu naar een H1-upgrade wordt verschoven. Daarom is het dan ook de eerste keer dat we twee kleinere updates na elkaar zien.

Cable verduidelijkt dit wel: "Versie 21H1 wordt geleverd met 'servicing technology' (net zoals bij de maandelijkse updates en 20H2). Windows 10, versie 21H1 zal een gericht aantal functies brengen die de veiligheid, toegang van op afstand en kwaliteit verbeteren."

Die vermelding van een 'gericht aantal functies' is dan ook de manier waarop Microsoft naar deze kleinere update verwijst: ze zijn niet klein, ze zijn 'gericht'.

Zij die een van de updates van vorig jaar hebben geïnstalleerd (de mei 2020- of oktober 2020-update), zullen kunnen upgraden met het snelle en handige 'enablement package', maar gebruikers van eerdere versies van Windows 10 zullen door het volledige downloadproces moeten lopen (aangezien zij de bestanden voor 21H1 nog niet hebben gedownload).

Hallo aanpassingen

Cable praat ook over de veranderingen die met de 21H1-update komen, waaronder een versterkte Windows Hello met ondersteuning voor meerdere camera's en verscheidene veiligheidstweaks, en een aanpassing aan Windows Defender Application Guard. Er vinden dus wel meerdere updates plaats, maar niets belangrijks.

De 21H1-update wordt nu uitgerold naar testers in het 'bèta'-kanaal, maar er werd nog geen releasedatum gegeven in de blogpost, wat weinig verrassend is. Ze melden dat de update ergens in de eerste helft van het jaar zal verschijnen, maar dat wisten we natuurlijk al.

Recente geruchten hebben al naar een lanceerdatum tegen het einde van H1 verwezen, en speculaties stelden een debuut in juni, al hebben we recent wel vernomen dat mei iets beter in de plannen van Microsoft past.