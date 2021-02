Microsoft deelt nieuwe details over Windows 10 PC-as-a-Service

De manier waarop jij en jouw bedrijf omgaan met Windows 10, het besturingssysteem van Microsoft, kan binnenkort volledig veranderen. De softwarereus heeft lange tijd achter gesloten deuren gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw PC-as-a-service-aanbod.

Tot nu kochten gebruikers nieuwe toestellen waar het besturingssysteem van het bedrijf reeds op geïnstalleerd was, of ze installeerden dit zelf bij het maken van een nieuwe PC. Microsoft wilt echter een nieuwe richting uitgaan, waarbij ze het besturingssysteem en de apps willen aanbieden als software-as-a-service over de cloud.

In een reeds verwijderde vacature voor een nieuwe programma-manager voor Microsofts Cloud PC-team gaf het bedrijf een beter zicht op het aankomende PC-as-a-service-aanbod:

"Microsoft Cloud PC is een strategisch, nieuw aanbod dat bovenop Windows Virtual Desktop is gebouwd om 'Desktop as a Service' te leveren. In zijn kern biedt Cloud PC bedrijven een moderne, elastische en op de cloud gebaseerde Windows-ervaring aan, en zal het organisaties de mogelijkheid bieden om actueel te blijven op een meer eenvoudige en schaalbare manier."

PC-as-a-Service

Volgens een reeks nieuwe ondersteunende documenten van Microsoft heeft het bedrijf onthuld dat Cloud PC reeds door gebruikers wordt getest. De techreus is momenteel bezig met het toevoegen van Cloud PC API's aan Microsoft Graph.

We hebben ook vernomen dat Microsoft verscheidene plannen aan zijn gebruikers zal aanbieden. Hiermee zullen ze toegang hebben tot verschillende hardware-configuraties.

Volgens Windows Latest bevat de medium configuratie 2 vCPU's, 4GB RAM en een SSD met 96GB opslaggeheugen. De zware configuratie zal worden aangedreven door 2 vCPU's, 8GB RAM en weer een SSD van 96GB. Gebruikers die echter hogere eisen hebben, kunnen een upgrade krijgen naar de geavanceerde configuratie die 3 vCPU's bevat en 8GB RAM.

De Cloud PC-dienst van Microsoft zal worden geoptimaliseerd voor algemeen persoonlijk gebruik qua snelheden en prestaties, en voor de bedrijfskant zal het bedrijf zich focussen op schaalbaarheid en dataverwerking.

Bij Microsofts lancering van PC-as-a-service later dit jaar zullen gebruikers in staat zijn om hun Cloud PC vanaf elk toestel te bereiken dat in staat is om de Microsoft Remote Desktop te draaien.

Via Windows Latest