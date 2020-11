Microsoft CloudPC-lek toont een mobiele werkplaats

We horen al enkele maanden gefluister rond de Microsoft CloudPC-dienst die ergens begin 2021 moet uitkomen, maar er bestaat slechts weinig bevestigde informatie. Hoe dan ook zijn er nu enkele interessante details gelekt rond de op Azure-gebaseerde virtualisatiedienst.

Voor zij die het eerste nieuws in juli hebben gemist, dit is de beschrijving van Microsoft van de CloudPC:

"Microsoft Cloud PC is een strategische, nieuwe dienst die bovenop Windows Virtual Desktop is gebouwd om 'Desktop as a Service' aan te bieden. In zijn essentie biedt Cloud PC bedrijven een moderne, elastische, cloud-gebaseerde Windows-ervaring en zal het organisaties in staat stellen om mee te blijven op een meer simplistische en schaalbare manier."

Codenaam: Project Deschutes

Dankzij een lek op Twitter door @_h0x0d_ (ook bekend als WalkingCat, een bekend leaker van Windows-informatie) zijn er nu meerdere details over de dienst beschikbaar. Dit is wat we tot nu toe weten:

Microsoft CloudPC heeft als codenaam Project Deschutes en zal bereikbaar zijn via cloudpc.microsoft.com. Van zodra de CloudPC-setup is afgelopen, zullen gebruikers in staat zijn om toegang te krijgen tot hun cloud-desktop met gebruik van de Microsoft Remote Desktop-app die beschikbaar is op Windows 10, macOS, iOS en Android-toestellen.

Microsoft zal de CloudPC-dienst in de drie volgende configuraties aanbieden:

Lite: 2 vCPU 4GB RAM 96GB SSD

2 vCPU 4GB RAM 96GB SSD Standaard: 2 vCPU 8GB RAM 96GB SSD

2 vCPU 8GB RAM 96GB SSD Geavanceerd: 8 GB RAM, 3 vCPU, 40 GB SSD

Je hebt al toegang tot de pagina's op cloudpc.microsoft.com of deschutes.microsoft.com, maar je krijgt een voorlopige placeholder-pagina te zien als je je kan aanmelden. De dienst is ook beperkt tot werk- of schoolaccounts, dus je zal er weinig zijn met je persoonlijke account.

Toegang vanop afstand

De aankomende virtualisatiedienst van Microsoft zal gebruikers vanop afstand en vanaf elk toestel toegang geven tot hun werk-gerelateerde gegevens, wat ze de kans geeft om hun werk-applicaties en programma's te gebruiken los van hun bureau of pc.

In de huidige omstandigheden en met de stijgende populariteit van thuiswerken, biedt deze dienst bedrijven een makkelijke manier om mee te schalen en werknemers bij te staan bij hun benodigdheden van het thuiswerken. Als het werkt, natuurlijk.

