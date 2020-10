Black Friday laptop deals 2020: vind de beste laptop deals

Op vrijdag 27 november barst officieel het Black Friday geweld los, maar de voorbije jaren hebben ons geleerd dat we stilaan spreken van een Black Friday Week. We verwachten dus dat de meeste deals al op maandag 23 november van start gaan. Zelfs de dagen daarvoor én erna (met onder meer Cyber Monday) zitten eveneens boordevol met aanbiedingen en kortingsacties, dus hou zeker alles goed in de gaten. Natuurlijk zullen mooie Black Friday laptop deals dan ook niet ontbreken.

Laptops zijn doorgaans stukjes dure technologie, ondanks dat ze al jarenlang van essentieel belang zijn in ons leven. Heb je de kans om een mooi apparaat voor weinig op de kop te tikken? Grijp deze mogelijkheid dan aan. Ben je niet zo goed thuis in de hardware van laptops? Dan kan het lastig zijn om de kunst van de kitsch te onderscheiden wat betreft Black Friday laptop deals.

Gelukkig hebben we op de redactie meer dan genoeg (obsessieve) ervaring met laptops, waaronder Ultrabooks, Macs en Chromebooks. In dit artikel schotelen wij jou enkele mooie deals voor, inclusief informatie over de laptop zelf.

Of je nu een zoektocht gestart bent naar een nieuwe gaming laptop om de beste PC games af te spelen, of liever een simpele Chromebook in huis haalt voor het schrijven van je thesis, wij hebben ten tijde van Black Friday een mooi aanbod voor je klaarstaan.

Beste Black Friday laptop deals van vorig jaar

Laptops

Lenovo IdeaPad S130 81J200CGMH voor €199 i.p.v. €299 Heb je behoefte aan een laptop die fungeert als compacte tekstverwerker? De Lenovo IdeaPad leent zich hier uitstekend voor. Bovendien is hij bijzonder goedkoop, dus sla je slag!Deal bekijken

Microsoft Surface Laptop 3 voor €1015,43 i.p.v. €1149 De Surface Laptop 3 is amper een maand beschikbaar en ontvangt nu al een mooie korting. Je krijgt een pure Windows-ervaring met de nieuwste hardware. Dit model is uitgerust met Intel Core i5-processor, 8GB RAM en 128GB SSD-opslag.Deal bekijken

Lenovo S145 voor €555 i.p.v. €649 (Alleen NL) Deze Lenovo S145 is een goede middenklasse laptop van 15,6 inch. Hij is uitgerust met een energiezuinige Intel Core i5-8265U processor, 8GB RAM en een ruime SSD-opslag van 512GB. Met zijn gewicht van 1,85kg blijft hij ook nog relatief compact.Deal bekijken

Lenovo IdeaPad S340 voor €299 i.p.v. €379 Ook deze Lenovo IdeaPad S340 is bedoeld voor licht gebruik, maar heeft geen volledig draaibaar scherm. Met zijn formaat van 14 inch is hij wel enorm compact. Binnenin vind je een trage, maar energiezuinige Intel Pentium 5405U processor, 4GB RAM en een 128GB-SDD om je bestanden op te slaan.Deal bekijken

Lenovo IdeaPad L340 voor €499 i.p.v. €599 Deze Lenovo IdeaPad L430 voor mensen die graag films en series kijken op hun laptop. Pluspunten zijn het grote 17,3-inch scherm en de Dolby-audio en Rapid Charge waarmee je de batterij erg snel kan opladen. Met zijn AMD Ryzen 5 3500U processor en 8GB RAM is hij niet de snelste laptop en ook de SSD-opslag van 256GB kan al snel vol raken na enkele lokaal opgeslagen films.Deal bekijken

2-in-1 laptops & hybrides

Microsoft Surface Pro 7 (i5 - 8GB - 128GB) voor €899 i.p.v. €1049 De Surface Pro 7 is de nieuwste toevoeging aan de iconische reeks hybride laptops van Microsoft. Met zijn formaat van amper 10,5 inch is hij enorm compact, terwijl hij nog steeds snelle prestaties kan afleveren die je gewend bent van een laptop.

Deal bekijken

MacBooks

Apple MacBook Air 13,3" (2018) voor €1249 i.p.v. €1399 (Alleen BE) De MacBook Air is de lichtste MacBook in het aanbod van Apple. Met zijn formaat van 13,3 inch is hij enorm compact én energiezuinig. Je krijgt er geen topklasse prestaties voor in ruil, maar wel de aangename ervaring van MacOS en de premium afwerking waar MacBooks om bekend staan.Deal bekijken

Apple MacBook Air 13,3" (2018) voor €999 i.p.v. €1249 (UITVERKOCHT) De MacBook Air is de lichtste MacBook in het aanbod van Apple. Met zijn formaat van 13,3 inch is hij enorm compact én energiezuinig. Je krijgt er geen topklasse prestaties voor in ruil, maar wel de aangename ervaring van MacOS en de premium afwerking waar MacBooks om bekend staan.Deal bekijken

Chromebooks

Acer Chromebook 314 voor €249 i.p.v. €379 (Alleen NL) Deze Acer Chromebook 314 is ideaal voor lichte laptopgebruikers die een compact en goedkoop zoeken. Binnenin deze 14-inch Chromebook vind je 4GB RAM-geheugen, een Intel Celeron N4000 processor en 64GB interne opslag.Deal bekijken

Lenovo Chromebook S330 voor €199 i.p.v. €249 (Alleen NL) Chromebooks staan erom bekend goedkoop te zijn, maar zo goedkoop als de Lenovo Chromebook S330 op Black Friday zie je zelden. Voor minder dan 200 euro kan deze Chromebook van 14 inch met 4GB RAM, MediaTek MT8173C en 64GB interne opslag al van jou zijn.Deal bekijken

Lenovo C330 voor €204,95 i.p.v. €289 (UITVERKOCHT) De prijs van deze Lenovo C330 is net iets hoger dan 200 euro, maar voor die extra euro's krijg je wel een 2-in-1 Chromebook. Het display van 11,6 inch kan te klein zijn voor sommigen, maar qua prestaties zit hij op hetzelfde niveau als de concurrentie. Binnenin vind je namelijk een MediaTek 8173C processor, 4GB RAM en 32GB interne opslag.Deal bekijken

ASUS Chromebook C223NA-GJ0006 voor €199 i.p.v. 249 Deze Asus Chromebook is amper 11,6 inch groot en is daarmee een heel compacte Chromebook. Hij is toch uitgerust met een Full HD-display, Intel Celeron-N3350 processor, 4GB RAM en 32GB opslag. Hij weegt iets minder dan een kilo dus hij is ideaal als je onderweg bent en toch wat wil werken.Deal bekijken

Zo vind je de beste Black Friday laptop deals in 2020

Laptops in 2020 beschikken stuk voor stuk over een modieus exterieur dat voor veel (al dan niet jaloerse) blikken zorgt. De afwerking van de apparaten bestaat vaak uit mooi aluminium en magnesium randen, inclusief een display met hoge resolutie en touchpads die veel groter zijn dan nodig is. Het is echter de binnenkant waar het allemaal om én op draait.

Browse je door alle Black Friday laptop deals, houd er dan rekening mee dat veel fabrikanten en retailers oudere apparaten het liefst zo snel mogelijk willen verkopen. Je zult vaak een laptop tegenkomen die nog maar een schijntje kost van zijn adviesprijs, om er vervolgens achter te komen dat de processor al drie jaar oud is. Dat is niet meteen een dealbreaker. Zelfs met een Intel Core i7-7500U krijg je zeker wel wat werk verricht.

Hoe dan ook is het verstandig om de huidige generatie van laptophardware in je achterhoofd te houden. Intel-processors hebben doorgaans een 10 vooraan in hun modelnummer staan, zoals de Intel Core i7-10710U. Een 8e generatie Intel Core-processor voldoet echter ook al voor de meeste gebruikers. We raden het af om een laptop met een 7e generatie Intel Core-processor in huis te halen, of er moet een exemplaar zijn met een heel scherpe prijs. Verwacht echter geen indrukwekkende prestaties.

Bij het kopen van een gaming laptop tijdens Black Friday is het belangrijk om te kijken of er een Nvidia GPU van de huidige generatie in zit. De Nvidia GeForce 30-serie grafische chips zijn de high-end GPU's die je nodig hebt voor de beste prestaties, maar deze zal je nog niet in al teveel laptops terugvinden. De 20-serie zal hier iets meer toegankelijk zijn op de deals die je zal terugvinden. Deze chips ondersteunen onder meer ray-tracing. De GTX 1660 Ti en GTX 1650 in laptops voldoen echter als je PC games speelt in 1080p. In Ultrabooks vind je een Nvidia GeForce MX250. Deze GPU is niet heel top wanneer het aankomt op games, maar werkt wel uitstekend voor professionele apps.

We sluiten niet uit dat er een mooie laptop deal langskomt met een Nvidia 10-serie GPU. Houd er echter rekening mee dat het hier gaat om een oudere generatie.

Veel Black Friday laptop deals zullen bestaan uit laptops met (te) weinig RAM. Wij adviseren om als absolute minimum 8GB aan werkgeheugen aan te houden bij een Windows Laptop. Weet je van jezelf dat je veel vraagt van je apparaten? Dan is een laptop met 16GB geen slecht idee. Bij het kopen van een Chromebook kun je nog wegkomen met 4GB RAM, maar 8GB is voor de meeste gebruikers geen overbodige luxe.

Wordt het je allemaal iets te veel? Maak van deze pagina dan een bladwijzer. We speuren het internet af om voor jou de beste Black Friday deals te selecteren. We gebruiken zelf ook allerlei soorten laptops, van goedkope tekstverwerkers tot premium gaming laptops, dus wees niet bang dat je geen waar voor je geld krijgt.