Microsoft Teams bereikt nieuwe mijlpaal

Het ziet ernaar uit dat Microsoft Teams niet enkel extreem populair is bij bedrijven. Het wordt ook steeds meer voor educatieve doeleinden gebruikt, wat blijkt nu er meer dan 100 miljoen studenten de samenwerkingstool gebruiken.

Het is duidelijk dat de Covid-19-pandemie en haar impact op het onderwijs voor een stijging in het aantal gebruikers van Microsoft Teams heeft gezorgd. Slechts 7 miljoen studenten en leerkrachten gebruikten het platform bij de start van het schooljaar in 2019, en tegen september 2020 was dit al 30 miljoen.

Voor Microsoft is de educatieve sector er zeker eentje met veel potentieel. Vorige maand kondigde het bedrijf aan dat het meer dan 200 miljoen gebruikers had voor de Microsoft Education-producten, waaronder leerkrachten, studenten en faculteitsleden. Tegelijkertijd heeft het bedrijf ook nieuwe hardware-producten onthuld die speciaal voor schoolgaande kinderen zijn ontworpen.

Strijd om scholen

Ondanks de stijging in het aantal gebruikers van Teams heeft Eran Megiddo, corporate vice president bij Microsoft Education in een blogpost laten weten dat het bedrijf niet op zijn lauweren mag rusten als het op onderwijs aankomt. Ook andere techbedrijven willen hun winst in dit segment vergroten.

Megiddo bevestigde hier ook dat de Windows PC's van het bedrijf vaak moeite hebben om de Google Chromebooks bij te houden als het op prijs en snelheid aankomt, wat beide aantrekkelijke factoren zijn voor de onderwijsmarkt.

De strijd tussen techleveranciers voor de aandacht van scholen is een globaal gevecht, met veel markten die een significante verstoring kennen van hun traditionele leermethodes. Ook al heeft Microsoft duidelijke successen geboekt in verscheidene landen, waaronder Saudi-Arabië, Kenia en Senegal, op andere plaatsen heeft het gebruiksgemak van Google's Chromebooks voor een bittere strijd gezorgd tussen de twee bedrijven.

