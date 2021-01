Microsoft Teams update maakt afstandsonderwijs eenvoudiger

Microsoft kondigde op de BettFest-conferentie dit jaar aan dat het een nieuwe update uitrolt voor Teams. Dit maakt het leerkrachten makkelijker om hun klassen vanaf afstand te volgen dankzij de samenwerkingssoftware van het bedrijf.

Met het nieuwe Class Insights-tabblad in Teams zullen leerkrachten in staat zijn om een inzicht te krijgen in de prestaties van studenten. Door het Class Insights-tabblad toe te voegen aan het klasteam kunnen docenten gemiddelde scores bekijken, evenals de gemiddelde tijd die ze ervoor nodig hebben en de conversatie-activiteit voor hun klassen over een bepaalde tijd.

Docenten op Teams zullen nu in een oogopslag de prestaties van zowel individuele studenten als de hele klas zien. Door de data in het Class Insights-tabblad zullen leerkrachten in staat zijn om meer geïnformeerde keuzes te maken over hun curriculum en de ritme van de lessen.

Microsoft heeft recent ook groepskamers toegevoegd aan Teams waarmee leerkrachten makkelijk studenten in verschillende groepen kunnen verdelen om discussies te vergemakkelijken en samenwerking te stimuleren.

Veiligheidsmanagement en training

Leerkrachten zullen binnenkort ook in staat zijn om hun studenten te beschermen en hun welzijn te verzekeren in Teams. Dat wordt mogelijk dankzij Gaggle Safety Management, dat gebruik maakt van machine learning om mogelijk schadelijke inhoud te analyseren en te blokkeren, de ernst ervan te bepalen, en dringende zaken te melden aan de school en ordediensten.

Gaggle beschermt momenteel 4,5 miljoen Amerikaanse studenten. De dienst werd vorig jaar gebruikt om 80.000 meldingen van zelfverwonding en geweld op school te deëscaleren. Gaggle-producten zijn momenteel beschikbaar in Word, Excel, PowerPoint, OneDrive en Outlook. Safety Management komt volgende maand naar Teams in early access.

Om leerkrachten bij te staan in hun gebruik van Teams bij onderwijs op afstand heeft Microsoft ook een nieuw Learning Path voor onderwijzers, genaamd Master Microsoft Teams for Remote Learning. De online cursus bestaat uit vijf lessen van een uur. Elke les bevat zijn eigen lesmateriaal, trainingspakketten voor leerkrachten en een quiz.

Teams maakte zijn intrede als een communicatieplatform voor bedrijven, Microsoft heeft een reeks aanpassingen gemaakt aan de software zodat het ook door leerkrachten gebruikt kan worden voor afstandsonderwijs.