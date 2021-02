Microsoft Teams vereenvoudigt het delen van bestanden

Als je Microsoft Teams gebruikt, dan kunnen we je melden dat er weer een nieuwe functie onderweg is, en ditmaal eentje dat je helpt bij het delen van bestanden op het platform. De update zal het gebruikers makkelijker maken om rechten in te stellen voor bestanden die in Teams zijn opgeslagen, alsook voor bestanden die middels andere cloud-toepassingen van Microsoft zijn opgeslagen.

"Het delen met Microsoft Teams stroomlijnen", legde de Microsoft 365-roadmap uit. "Je kan nu een deelbare link maken voor elk bestand dat in Teams is opgeslagen, en daar meteen de gepaste rechten voor instellen. Bovendien kan je ook rechten instellen voor bestanden die op SharePoint of OneDrive zijn opgeslagen, terwijl je een private chat of groepskanaal opmaakt."

De nieuwe functie staat momenteel nog vermeld als "in ontwikkeling", maar zou deze maand worden vrijgegeven. Soms stelt Microsoft het uitrollen van zijn software wat uit, dus gebruikers van Teams moeten niet te ongeduldig worden als ze nog geen toegang hebben tot de nieuwe deelfuncties.

Veilig delen

Teams is nu een essentiële tool voor veel werkplekken, en het delen van bestanden is daarom dan ook belangrijker geworden. Dat leidde natuurlijk tot bezorgdheid dat gevoelige informatie in de handen van onbevoegd personeel kon vallen dat toegang tot een call zou krijgen.

De nieuwe functie, die het gebruikers eenvoudiger maakt om rechten in te stellen voor gedeelde bestanden, zou moeten helpen om de veiligheid voor Teams-leden te verbeteren, of ze nu bestanden delen voor professionele of sociale doeleinden. Het feit dat deze rechten ook kunnen worden ingesteld voor bestanden op SharePoint en OneDrive blijkt minstens even handig.

De voorbije maanden heeft Microsoft Teams een reeks nieuwe functies gelanceerd. Het aantal gebruikers is fors toegenomen, aangezien er veel bedrijven hun werknemers verplichten om van thuis uit te werken tijdens de pandemie. Sinds het begin van 2021 heeft het platform ook al een herwerking van de video-opslag toegevoegd, alsook de optie om vergaderingen voor jou samen te vatten.