Lenovo Legion gaming smartphone wordt op 22 juli gelanceerd met enorm hoog RAM-geheugen

Lenovo staat op het punt om terug te keren naar de high-end smartphonewereld met een eigen gaming vlaggenschip. Vermoedelijk gaat hij de Lenovo Legion Phone heten en we hebben nu een officiële lanceringsdatum gespot!

De gaming telefoon onder het Lenovo Legion-merk zal op 22 juli in China worden onthuld, maar het is op dit moment onduidelijk of we nog meer details zullen horen over een lancering voor andere markten.

Een van de belangrijkste kenmerken van het toestel zal de chipset zijn. Hij zal door de Qualcomm Snapdragon 865 plus chipset worden aangedreven, waarmee hij tevens een van de eerste smartphones is met deze chipset, samen met de Asus ROG Phone 3, die op dezelfde dag wordt gelanceerd.

Snapdragon 865 Plus

(Image credit: Weibo)

De Snapdragon 865 Plus is een verbeterde versie van de high-end Snapdragon 865, een chipset die we dit jaar in veel premium telefoons hebben gezien.

De primaire kern is geklokt op 3.09GHz, drie gouden kernen op 2.42GHz en vier zilveren kernen op 1.8GHz. Hij is daarnaast nog gekoppeld aan de Adreno 650 GPU.

Wat betekent dat voor jou? In de praktijk heeft hij een snellere CPU, GPU en Wi-Fi-snelheid in vergelijking met de standaard Snapdragon 865, dus zou hij iets sneller moeten zijn bij het laden van apps en games.

Verwachte specs Lenovo Legion gaming smartphone

Naast de nieuwe chipset wordt verwacht dat het toestel wordt geleverd met 16GB LPDDR5 RAM en 512GB UFS 3.1 opslagconfiguraties. Als dit waar is, zal hij als een van de eerste uitkomen met maar liefst 16GB RAM.

Het gerucht gaat ook dat er een OLED-scherm met een Full HD+ resolutie en een 144Hz verversingssnelheid is.

Andere verwachte specificaties zijn een 45W-laadsnelheid een 64MP quad-camera achteraan en een in-display vingerafdrukscanner. De vorige lekken hebben het daarnaast nog over een ongebruikelijke pop-up camera in de rechterkant van het frame en niet aan de bovenkant.

Afgezien daarvan wordt verwacht dat het apparaat wordt geleverd met dubbele luidsprekers voor de voorzijde, koeltoren en dubbele verwarmingsbuizen om de temperatuur onder controle te houden. We zijn alvast benieuwd naar hoe het eindresultaat er in werkelijkheid uit gaat zien.