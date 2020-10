Lanceringsdatum Sony WH-1000XM4 per ongeluk gelekt - hij is er bijna!

De Sony WH-1000XM4 draadloze koptelefoon kan over enkele dagen officieel worden aangekondigd volgens een (inmiddels verwijderde) productpagina van Dell Canada (via The Walkman Blog).

De pagina bevatte geen afbeeldingen, maar toonde wel een prijskaartje van 499,99 Canadese dollar (CAD) en een verzendingsdatum van 23 juni. Als die datum klopt, dan zouden we heel binnenkort meer details moeten horen van Sony zelf.

De pagina lijkt vrij snel te zijn verwijderd nadat hij werd ontdekt, maar dat heeft een andere online retailer, Adorama, er niet van weerhouden om in de tussentijd zijn eigen productpagina's te plaatsen.

Twee pagina's, één voor een zwarte en één voor een zilveren versie van de Sony WH-1000XM3 opvolger, zijn nog steeds zichtbaar op de site, hoewel op beide pagina's staat "dit item is niet meer beschikbaar".

Een van de vele lekken

Dit is niet de eerste keer dat een verkoper details over de Sony WH-1000XM4 heeft gelekt. Nog niet zo lang geleden onthulde Walmart per ongeluk een paar specificaties voor de nieuwe noise-cancelling koptelefoon, die ons zo ongeveer het meeste vertelde van wat we wilden weten over de XM4.

Die pagina - samen met een andere gelekte productpagina van Best Buy - bevestigde de prijs bij Dell Canada en sprak over een richtprijs van 349 dollar.

Dat is dezelfde prijs als zijn voorganger, de Sony WH-1000XM3, maar dat is niet geheel onlogisch. Het lijkt er niet op dat Sony veel drastische veranderingen aanbrengt aan de toonaangevende koptelefoon.

In plaats daarvan lijkt het erop dat het bedrijf een aantal zeer weloverwogen aanpassingen aan de XM3 doet, waaronder multipoint pairing, audio upscaling, Bluetooth 5 en Adaptive Sound Control.

Het ontbreken van een dramatische make-over is niet per se een slechte zaak; de XM3 staat immers al twee jaar helemaal bovenaan onze toplijst koptelefoons en we verwachten dan ook de XM4 die koppositie zal overnemen.

