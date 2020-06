Laadtijden PS5 zijn zo snel dat Epic zijn Unreal Engine 5 herwerkt heeft

Het SSD-opslagsysteem van de PS5 is snel. Dat was duidelijk te zien aan de focus die Sony erop legde tijdens de gedeeltelijke onthulling van de console. Ook de feedback van de ontwikkelaars van PS5-games maakt hetzelfde duidelijk: de console is razendsnel.

Maar volgens Epic, het team achter de Unreal Engine (en de komende update, Unreal Engine 5), het framework waar veel games op zijn gebouwd, is de opslag zo snel dat ze de manier waarop games zijn opgebouwd, hebben aangepast.

"De mogelijkheid om content te streamen met extreme snelheden stelt ontwikkelaars in staat om dichtere en meer gedetailleerde omgevingen te creëren, waardoor we anders gaan denken over het streamen van content. Het is zo indrukwekkend dat we onze belangrijkste I/O-subsystemen voor Unreal Engine hebben herschreven met de PlayStation 5 in gedachten", aldus Nick Penwarden, VP Engineering van Epic, aan VG247.

Dit zijn de beste PS4-games van het moment

Sneller dan Xbox Series X?

Epic Games CEO Tim Sweeney heeft duidelijk gemaakt dat zowel de PS5 als de Xbox Series X zullen baat zullen hebben bij de vooruitgang die is geboekt door de aanpassingen aan de PS5, maar de console van Sony lijkt hier een duidelijk voordeel te hebben.

Hoewel beide consoles gebruik maken van NVMe SSD's, komt de op maat gemaakte oplossing van Sony's PS5 overeen met de beste SSD's die vandaag de dag aan de consument worden aangeboden.

De Xbox Series X heeft echter meer pure pk's onder de motorkap, met name op het gebied van CPU-vermogen. Het is nog maar de vraag hoe dit de balans zal vinden in de spelervaringen van beide consoles, maar de sterke en zwakke punten van beide consoles zijn zeker niet identiek.