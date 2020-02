Komt er een tweede seizoen van Locke and Key?

Locke and Key, de nieuwe serie van Netflix gebaseerd op het fantastische stripverhaal van Joe Hill en Gabriel Rodríguez, heeft lang moeten wachten op hun debuut op de streamingsdienst. Krijgt het een tweede seizoen?

Het eerste seizoen van Locke and Key verscheen begin deze maand op Netflix en hoewel er nog geen tweede seizoen is aangekondigd, worden de afleveringen van seizoen twee al geschreven. Dat laat uitvoerend producer Carlton Cuse weten. Dat voorspelt veel goeds voor een vervolgseizoen.

Hieronder kun je lezen wat we weten over de kansen van Locke and Key op een tweede seizoen, en wat we verwachten van een volgend seizoen.

Locke and Key seizoen 2: keert de Netflix serie terug?

Carlton Cuse, de uitvoerend producent van de serie, meldt dat de serie niet vernieuwd of geannuleerd wordt tot Netflix de kijkcijfers binnen heeft van 30 dagen. Als het dan doorgaat, dan zullen we dat ergens begin maart horen. Dat gezegd hebbende, zijn de schrijvers wel al bezig aan seizoen 2. "Hoewel Netflix nog niks heeft gezegd over een tweede seizoen, en zij volgens hun beleid pas iets laten weten nadat ze de gegevens van 30 dagen van de serie hebben, hebben ze wel al betaald voor een schrijverskamer, zo vertelt Cuse aan Collider in januari. Dat was nog voordat seizoen 1 werd uitgezonden.

Het is belangrijk om te vermelden dat er toch uitzonderingen op de regel blijken te zijn die worden genoemd door Cuse, zoals bij seizoen 2 van The Witcher dat aangevraagd werd voordat de serie zelfs werd uitgezonden op de streamingsdienst.

Dat betekent dat de scripts in ieder geval geschreven worden voor seizoen 2 van Locke and Key, en dat lijkt positief. "We zitten middenin het schrijfproces van seizoen 2, dus we zijn optimistisch en hoopvol dat we een kans krijgen om seizoen 2 te maken. We weten precies wat het inhoudt, omdat Meredith [Averill, uitvoerend producent] en ik het schrijfproces begeleiden en daar werken we nu aan".

Locke and Key seizoen 2 een mix van het stripverhaal en het originele verhaal?

Locke and Key seizoen 2 zal waarschijnlijk een aantal originele verhalen bevatten, maar er is nog steeds genoeg materiaal van de stripverhalen om te bewerken. "Er zijn zeker nog verhalen in de strips, waar we aan vast willen houden om te gebruiken in onze toekomstige seizoenen". Zo laat Cuse weten in datzelfde interview met Collider. "Dus, het blijft een beetje een mix van de stripverhalen en onze eigen originele verhalen".

We zullen deze pagina updaten, zodra er meer bekend is over het lot van Locke and Key op Netflix.