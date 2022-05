Klassieke PS Plus-games klinken beter dan verwacht

PlayStation-fans zullen waarschijnlijk al op de hoogte zijn dat Sony volgende maand PS Plus uitbreid. Hiermee wordt de bestaande dienst samengevoegd met PS Now. Je kan je abonneren voor drie verschillende opties, en het hoogste abonnement, PS Plus Premium, bevat een reeks heruitgaves van PS1, PS2 en PSP-games. Het is inmiddels bevestigd dat deze games bijkomende display-opties zullen ondersteunen.

Ook al wordt de nieuwe uitvoering van PS Plus pas op 24 mei uitgegeven in Azië, met de rest van de wereld een maandje later, toch zijn er daar nu al enkele individuele spellen opgedoken. Deze werden opgemerkt door een ResetEra-gebruiker (met dank aan Push Square), en het is geconfirmeerd dat elk PS1-game met meerdere schermopties komt, zoals getest op Oddworld: Abe's Oddysee.

Om te beginnen bevestigt dit dat PS1-games hun native resoluties zullen behouden, en daarbij de grootte van jouw televisie negeren. Dit geeft je toegang tot 1:1, 4:3 en 16:9, vierkante pixels en een uitgetrokken optie genaamd Wide Zoom. Elke game komt ook met drie verschillende visuele filters. Naast 'Default' krijg je ook 'Modern' en 'Retro Classic'.

Als je hier graag meer over te weten wilt komen, dan kan je een kijkje nemen bij de YouTuber Mystic. In de bovenstaande video gaat hij verder in op deze nieuwe functies. Op vlak van visuele filters omschrijft hij de standaardinstellingen als 'scherp en helder'. Retro Classics zou een 'CRT-achtige filter' toepassen, en Modern is waarschijnlijk niet veel verschillend van de standaardkeuze, op een beperkte helderheid na.

Dit lijkt echter niet van toepassing op PSP-games. Naast Oddworld: Abe's Oddysee werd ook Ridge Racer 2 individueel uitgebracht, wat een andere game is die niet door PlayStation werd bevestigd vorige week.

Het bevat deze visuele filters niet, maar dat houdt niet in dat ze er geen werk in hebben gestoken. Volgens het bericht is er nog steeds een opgeschaalde resolutie, samen met bijkomende quality-of-life-functies, zoals save states.

(Image credit: Miguel Lagoa/Shutterstock)

Sony doet zijn best

Sony heeft in het verleden vaak commentaar gekregen voor de manier waarom het met zijn oudere games omgaat. In een interview uit 2017 met TIME sprak PlayStation-baas Jim Ryan over een Gran Turismo-evenement, waar hij stelde dat "de PS1 en PS2-games, ze zien er oud uit, waarom zou iemand dit spelen?" In een later gesprek met Axios kwam hij daar op terug, maar vorig jaar zagen we ook hoe Sony probeerde om de digitale winkels voor PS3, PSP en PS Vita te sluiten. Hier kwamen ze ook snel op terug.

Gelukkig laten deze recente stappen zien dat Sony dit negatieve image van zich wilt afschudden. Met de komst van een nieuw Preservation Team vorige maand zijn we traag beginnen zien wat deze quality-of-life-upgrades allemaal inhouden. Naast de filters zijn er ook hogere frame rates, hogere resoluties, en voor sommige games ook ondersteuning voor trofeeën.

We zullen zelf nog even moeten wachten om met deze retro-games aan de slag te gaan. De herlancering van PlayStation Plus verschijnt morgen in een bepaald aantal Aziatische landen, maar andere regio's zullen nog een maandje moeten wachten. Japan volgt op 2 juni, met daarna Amerika op 13 juni. Het Verenigd Koninkrijk, Europa, Australië en Nieuw-Zeeland zijn de laatste, met een release op 23 juni.