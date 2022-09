Je iPhone 14 repareren is nu duurder dan ooit

We hebben een paar tips voor gebruikers van een nieuwe iPhone 14: gebruik een hoesje, ontzie je batterij zoveel mogelijk en gebruik ook een screenprotector.

Waarom? Nou, dat komt omdat de officiële prijzen voor reparatieonderdelen voor de iPhone 14-serie zijn bekendgemaakt, en er is een grote prijsstijging ten opzichte van de iPhone 13 . Dit zijn officiële Apple prijzen, zoals gespot door 9to5Mac , hoewel je goedkopere reparaties kunt krijgen bij externe winkels.

Voor de iPhone 14 kost het 119 euro om een batterij te laten repareren door Apple. Dat is een gigantische sprong ten opzichte van de 75 euro die je voor dezelfde reparatie op de iPhone 13 betaalt. Reparaties kosten minder als je een AppleCare-abonnement afsluit, maar dat kost natuurlijk ook weer veel geld.

Nu gaat het natuurlijk niet al te best met de economie op het moment maar bijna vijftig euro meer voor dezelfde reparatie is een beetje gortig. En ja, de batterijen in de iPhone 14-serie hebben praktisch dezelfde maat als de modellen in de iPhone 13-serie met een paar millimeter meer of minder.

Het is dus niet zo dat de iPhone 14 op een bepaalde manier veel meer moeite kost om te repareren, voor zover we dat kunnen zien tenminste. Die conclusie lijkt helemaal aannemelijk als je bedenkt dat de standaard iPhone 14 qua specificaties en ontwerp vrijwel identiek is aan zijn voorganger.

Waarom dan deze prijsverhoging? Nou, we kunnen vrijwel met zekerheid zeggen dat het komt door de huidige economie. Zaken als productie en logistiek zijn allemaal een stuk duurder geworden in de laatste jaren en Apple moet deze kosten compenseren door de prijzen van zijn toestellen te verhogen . Je hebt misschien zelf ook al gemerkt dat de prijzen van de verschillende iPhone 14-modellen behoorlijk hoger liggen dan die van de iPhone 13-serie.