JBL Charge 5 draagbare bluetooth speaker aangekondigd

JBL heeft een nieuwe model in de populaire lijn van bluetooth speakers onthuld. De JBL Charge 5 brengt verbeterde connectiviteit en een robuuster ontwerp.

De nieuwste telg in de JBL-familie is de opvolger van de JBL Charge 4, die nog altijd in onze lijst met beste bluetooth speakers te vinden is. De Charge 5 beschikt over Bluetooth 5.1, wat een significante verbetering is ten opzichte van de Bluetooth 4.2-ondersteuning van zijn voorganger.

JBL heeft de nieuwe speaker ook volledig stof- en waterbestendig gemaakt. De bluetooth speaker heeft een IP67-rating, waardoor het geschikt is om mee naar het strand te nemen, maar ook veilig in je tuin gebruikt kan worden.

Robuust ontwerp

De JBL Charge 5 beschikt over een "racetrackvormige" driver, een aparte tweeter en dubbele passieve radiatoren. Volgens JBL moeten deze "indrukwekkende audiohelderheid en diepe bassen" leveren.

Net als de Charge 4, wordt de Charge 5 geleverd met JBL's PartyBoost-functie. Dit betekent dat je de speaker kunt aansluiten op andere compatibele JBL-luidsprekers om het geluid nog verder te versterken.

De levensduur van de batterij bedraagt zo'n 20 uur. Op dat gebied verandert er dus niets, hoewel dit nog steeds een indrukwekkende batterijduur is. Het gaat een stuk langer mee dan veel andere draadloze speakers op de markt. Je kunt jouw telefoon of tablet ook opladen met de ingebouwde powerbank van de speaker.

Qua ontwerp ziet de Charge 5 er niet heel erg anders uit in vergelijking met de andere luidsprekers van de Charge-reeks, hoewel deze aan iedere zijde wordt geleverd met siliconen bumpers om hem tegen valschade te beschermen.

De JBL Charge 5 is verkrijgbaar in de kleuren zwart, blauw, grijs, rood, groenblauw en een camouflageontwerp. De bluetooth speaker zal in maart te koop zijn voor 179,99 euro. De introductie van dit nieuwe model betekent overigens dat de JBL Charge 4 waarschijnlijk in prijs wordt verlaagd.

