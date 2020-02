iPhone SE 2 gaat begin april in de verkoop

Wie vol spanning aan het wachten is op een nieuwe, goedkope iPhone, zal zeker blij zijn met dit nieuws. Er gaan al een tijdje geruchten dat Apple werkt aan een iPhone SE 2 om het origineel uit 2016 op te volgen. We vermoedden al dat we hem in het voorjaar van 2020 konden verwachten en die vermoedens kunnen wel eens juist zijn.

Lancering in maart

De Duitse website iPhone-ticker heeft van rechtstreekse bronnen bij Apple vernomen dat de iPhone SE 2 op 3 april in de winkel zal liggen. Traditiegetrouw zou Apple op die manier zijn lanceringsevenement op dinsdag 31 maart kunnen houden, aangezien er meestal drie dagen tussen de lancering van een product en zijn verkoopdatum zitten.

Op basis van de voorbije jaren kunnen deze data zeker kloppen. De originele iPhone SE werd namelijk ook rond deze periode in 2016 gelanceerd en in 2019 werden zowel Apple Arcade als Apple TV Plus uit de doeken gedaan in maart.

(Image credit: OnLeaks)

Ook nieuwe iPads?

Gisteren verscheen het nieuws dat de iPad Pro 2020-serie eveneens in maart zou verschijnen, samen met de iPhone SE 2. Hiervan maakt iPhone-ticker geen melding, maar dat veegt de mogelijkheid niet geheel van de kaart. In 2019 heeft de iPad Pro immers geen upgrade gehad en met de introductie van het iPadOS-besturingssysteem, is het logisch dat de allerbeste iPads een hardware-upgrade ontvangen.

Als het Apple-event echt eind maart zou plaatsvinden, dan verwachten we binnenkort een officiële uitnodiging hiervoor te ontvangen. We houden jullie op de hoogte!