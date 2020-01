iPhone SE 2 krijgt mogelijk een groter broertje bij lancering in 2020

The iPhone SE, above, could soon get multiple successors

Geruchten wijzen erop dat we begin 2020 verblijd gaan worden met de release van de iPhone SE 2. Het is een inmiddels intens lange saga geworden, maar na een kleine vier jaar lijkt er eindelijk een opvolger voor de iPhone SE te komen. Wellicht komt de iPhone SE 2 niet alleen, want er lijkt te sprake te zijn van een tweede, grotere versie.

Het nieuws is afkomstig van DigiTimes, wat een rapport heeft geschreven op basis van geruchten van de productieketen. De site meldt dat er een grotere versie van de iPhone SE 2 in de maak lijkt te zijn. De schermgrootte bedraagt 5,5 of 6,1 inch, en verschijnt tegen het einde van 2020.

Het is het vermelden waard dat de grotere iPhone vermoedelijk maanden na de release van het origineel gaat verschijnen, mogelijk naast de iPhone 12 serie. Een eerder gerucht had het erover dat de iPhone SE 2 Plus pas in 2021 het levenslicht gaat zien.

De iPhone SE 2 komt mogelijk met enigszins vergelijkbare specificaties als de iPhone 8. Het is dan ook niet gek om te denken dat de iPhone SE 2 Plus in veel opzichten wat wegheeft van de iPhone 8 Plus. Houd er echter rekening mee dat Apple nog altijd de 8-serie verkoopt, waardoor er vrijwel zeker differentiërende factoren aanwezig zullen zijn.

Een ander gerucht wat de ronde doet, is het feit dat de SE 2 eigenlijk niets meer en niets minder is dan de iPhone 9. Mochten de specificaties lijken op die van de 8, dan is het echter wel een vrij misleidende naam.

We verwachten niet dat Apple haar nieuwe SE-toestel onthult op of rondom MWC 2020, simpelweg omdat het vrijwel altijd een eigen evenement houdt voor lanceringen van haar producten. In de komende maanden zullen we vast en zeker meer te weten komen over de iPhone SE 2.