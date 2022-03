iPhone 6-gebruikers verliezen functionaliteit Twitter-app

De Twitter-app stopt met de ondersteuning van iOS 12. De laatste versie van de app heeft nu iOS 14 of nieuwer nodig om te functioneren. Dit betekent dat eigenaren van een iPhone 6, die niet verder te updaten is dan iOS 12, niet langer toegang hebben tot alle functies van Twitter.

Twitter-gebruikers die over een iPhone 6 beschikken hebben flink geklaagd over het verliezen van een hoop functies vanwege de update. Omdat iPhone 6-gebruikers net als eigenaren van de originele iPad Air of 6de generatie iPod Touch niet kunnen upgraden naar een nieuwere versie dan iOS 12, is de Twitter-app niet meer te gebruiken zoals voorheen.

Gebruikers die het met iOS 12 moeten doen, melden dat ze nog steeds tweets kunnen zien op hun tijdlijn, maar dat de rest van de app niet langer naar behoren functioneert.

Het is nog wel mogelijk om Twitter te gebruiken via de browser op een iPhone 6, maar het is niet bepaald een geweldige oplossing en geen goede vervanging voor de volledige appervaring.

Analyse: het zat eraan te komen

Hoewel het verliezen van de functionaliteit van een groot deel van de app voor veel iPhone 6-gebruikers als een schok komt, zat het er al even aan te komen. De socialemediagigant heeft de ondersteuning voor het bijna vier jaar oude besturingssysteem al in begin 2021 officieel stopgezet.

Nadien konden iPhone 6-gebruikers echter nog wel gebruikmaken van de belangrijke functionaliteiten van de app, al is het zonder de nieuwe functies van de laatste versies.

Het is geen verrassing dat Twitter oudere versies van de app niet langer ondersteunt. Volgens Apple maakt slechts twee procent van alle iPhone-gebruikers nog gebruik van een iOS-versie die ouder is dan iOS 14. Dat betekent dat het up-to-date houden van een oudere versie van de Twitter-app een nogal nutteloze bezigheid is.

Hoewel het slechts twee procent van de Apple-gebruikers lijkt te raken, is het een harde herinnering aan het feit dat steeds meer apps niet goed zullen functioneren naarmate je een verouderd apparaat gebruikt.