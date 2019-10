Heb je nog een iPhone 5? Installeer dan snel deze update!

Als jijzelf of iemand die je kent nog steeds een iPhone 5 heeft, dan moet die binnen een week geüpdatet worden naar iOS 10.3.4. Zonder deze update zal hij namelijk nog maar amper werken.

De App Store, iCould-diensten, e-mails en toegang tot het internet zullen allemaal niet meer werken zonder die update.

Apple zegt dat het probleem veroorzaakt wordt door gps-bug die invloed heeft op de manier waarop data en tijd worden bijgehouden. Nieuwe iPhones ondervinden geen last van de bug, maar oudere modellen kunnen wel getroffen worden.

Die oudere hardware omvat onder andere de iPhone 5. Als je nog een iPhone 5 hebt, dan ben je waarschijnlijk al op de hoogte van het probleem. Apple heeft er namelijk voor gezorgd dat er waarschuwingsmeldingen verschijnen die heel het scherm in beslag nemen en je aanraden om de nieuwste update te installeren.

Je smartphone up-to-date houden is sowieso een goed idee, omdat updates vaak (kleine) bugs verhelpen. Dat is ook de reden waarop ze zichzelf vaak automatisch installeren. Toch gebeurt het dat we updates uitstellen en we beveiligingsupdates of dergelijke mislopen.

In dit geval is het cruciaal dat je je iPhone 5 voor 3 november updatet. Als je dit niet doet, zal je namelijk een computer nodig hebben om een back-up te maken en je iPhone te herstellen. We raden je dus aan op de update zo snel mogelijk te installeren.

Gelukkig gaat het hier slechts om een kleine groep gebruikers. De iPhone 5 dateert van september 2012. Bovendien is de update naar iOS 10.3.4 al in juli uitgerold, dus de meeste iPhones hebben de patch al geïnstalleerd op dit punt.

Via 9to5Mac