iPhone 13 renders: zo verwachten we dat het toestel eruitziet

An artist's impression of the iPhone 13

Hoe de Apple iPhone 13 er exact uit komt te zien? Dat weet niemand (behalve Apple), maar een grote lading aan leaks en geruchten over het aanstaande Apple-vlaggenschip geeft ons wel een goed beeld van wat we mogen verwachten.

Met al deze info zijn we zelf aan de slag gegaan met het ontwerpen van iPhone 13 renders. Deze render toont het meest aannemelijke design, afgaande op de leaks en renders.

In de afbeelding hierboven (en de galerij hieronder) vind je onze renders, gebaseerd op de grootste en beste iPhone 13 geruchten tot dusver. We kunnen niet de garantie geven dat het daadwerkelijke model wat in september uit de doeken wordt gedaan identiek is (laat staan of deze in september verschijnt), maar dit is wel onze beste blik tot nu toe op het design van de smartphone.

Verschillen tussen de iPhone 13 en iPhone 12

Consistente leaks suggereren dat we niet al te veel veranderingen moeten verwachten bij de iPhone 13-serie. Er zijn wel de nodige kleine aanpassingen waarschijnlijk, en die vind je dan ook terug in onze renders.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: TechRadar)

De camera gaat diagonaal

Grote camera-upgrades voor de iPhone 13 verwachten we niet. De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zijn waarschijnlijk de toestellen die de grootste vernieuwingen toegeworpen krijgen bij de camera's aan de achterkant.

Het gerucht dat het design van de camera op de iPhone 13 anders is, lijkt heel sterk. Het ziet ernaar uit dat de lenzen in een diagonale opzet geplaatst worden. Dit in tegenstelling tot de verticale line-up van de iPhone 12.

Verder ziet het ernaar uit dat het iPhone 13-camerablok meer uitsteekt dan bij de iPhone 12. Een gerucht meldt dat het 2,51 millimeter uitsteekt. Ter vergelijking: bij de iPhone 12 is dit 1,5 millimeter.

Afbeelding 1 van 3 Zo denken we dat de iPhone 13 notch eruitziet (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 Hoe de iPhone 12 notch eruitziet (Image credit: Apple) Afbeelding 3 van 3 Onze iPhone 13-render is hier transparant en over de iPhone 12 gelegd. Zo zie je goed het verschil in de grootte van de notch. (Image credit: TechRadar)

Verwacht een kleinere notch

Als we af mogen gaan op een verscheidenheid aan leaks, dan wordt de notch op de iPhone 13-serie een stuk kleiner dan bij voorgaande iPhones. Naar verluidt is de notch 30 procent kleiner in de breedte dan de iPhone 12.

Deze claim is gemaakt door diverse bronnen. Sommige bronnen melden zelf dat Apple de belspeaker verplaatst van de inkeping naar de rand van de handset, om zo extra ruimte voor het scherm te creëren.

In onze renders zie je de kleinere notch terug. Op het eerste gezicht lijkt het misschien niet zo slank als je had verwacht. Voor de duidelijkheid hebben we ook de notch van de iPhone 12 eroverheen gelegd.

Afbeelding 1 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 6 (Image credit: TechRadar)

Verwacht ook nieuwe kleuren

Andere leaks suggereren dat er de nodige nieuwe kleurversies komen van de iPhone 13. Dat komt voor ons niet als een verrassing. Het bedrijf uit Cupertino doet dit vaker bij de release van een nieuwe iPhone.

Wel verrassend zijn de kleuren waar Apple naar verluidt voor gaat kiezen. Volgens enkele leaks overweegt de fabrikant om de iPhone 13 uit te brengen in een roze versie en een oranje variant.

Het zou voor het eerst zijn dat we deze kleuren mogen verwelkomen op een vlaggenschip van Apple. De exacte kleurtinten weten we niet, dus zijn de kleuren in de renders hierboven gebaseerd op twee bestaande Apple-producten.

De roze toon is vergelijkbaar met de hoofdband van de AirPods Max, welke eerder dit jaar verscheen. De oranje kleur is afgekeken van de iMac 2021.

Er is geen garantie dat deze kleuren daadwerkelijk verkrijgbaar zullen zijn. Eén gerucht wijst er zelfs op dat de oranje variant niet eens de prototypefase heeft overleefd, maar hoe dan ook blijft het interessant om te zien wat Apple mogelijk op de markt brengt in 2021.

De rest van onze iPhone 13 renders

Afbeelding 1 van 9 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 9 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 9 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 9 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 9 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 9 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 9 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 8 van 9 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 9 van 9 (Image credit: TechRadar)

De rest van onze iPhone 13 renders vind je hierboven. Zoals reeds vermeld gaat het hier om onze interpretatie van hoe de nieuwe handset van Apple er mogelijk uit komt te zien. Ze zijn echter wel gebaseerd op wat wij denken dat de meest accurate leaks en geruchten zijn tot dusver.

De iPhone 13-serie maakt mogelijk zijn debuut in september 2021. We verwachten in de komende maanden dus wel iets te horen over de nieuwe iPhones van Apple zelf. Tot die tijd ben je bij TechRadar op de juiste plek om de laatste geruchten en leaks over Apple's nieuwe iPhone mee te krijgen.

Wil je meer weten over de iPhone 13? Hieronder vind je onze iPhone 13 overzichtspagina terug met alle informatie die we tot dusver hebben gespot.