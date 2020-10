iPhone 12 kan het laatste Apple-toestel zijn met deze iconische technologie

Apple is nog niet helemaal klaar om de Lightning-poort van zijn iPhones te laten vallen, maar de iPhone 12 lijkt de laatste Apple smartphone te zijn die gebruik maakt van de gepatenteerde aansluiting.

Jon Prosser, die een goede reputatie heeft als het gaat om Apple geruchten, tweette dat de iPhone 12 "absoluut" niet zou beschikken over een USB-C-poort. Als dat het geval is, dan zal de iPhone 12 blijven zitten met Apple's gedateerde Lightning-technologie.

Het is niet duidelijk waar Prosser deze informatie vandaan heeft (binnen Apple zelf, via de supply chain, een producent van oplaadkabels...) maar de zekerheid in die tweet lijkt te wijzen op meerdere bronnen.

I feel like I shouldn’t have to say this, but no — there’s absolutely not USB-C in iPhone 12.Apple will go portless before they go USB-C.April 18, 2020

In januari 2020 heeft het Europees Parlement (EP) een voornemen opgesteld waarin wordt opgeroepen tot de invoering van één gemeenschappelijke oplaadpoort voor alle smartphones. Concreet is dit USB-C, de standaard die momenteel door de meeste bedrijven wordt gebruikt. Apple zou dus zijn eigen Lightning-aansluiting vaarwel moeten zeggen.

Hoewel dit advies niet bindend is, heeft het EP een deadline van juli 2020 gesteld voor bedrijven om zich aan te passen. Als bedrijven zich daar niet aan houden, zoals het geval zou zijn als Apple in september een met Lightning-telefoon op de markt zou brengen - zou het Parlement waarschijnlijk een wetgeving opstellen die hen verplicht om zich aan de regels te houden.

Het lijkt er dus op dat de iPhone 12 de laatste iPhone zou kunnen zijn die een Lightning-poort heeft. Toekomstige iPhones en iPads zullen waarschijnlijk de snellere standaard USB-C zullen gebruiken (of zelfs helemaal geen aansluiting).

Een iPhone 12 zonder aansluitingen?

Prosser eindigde zijn tweet door te zeggen dat Apple nog liever een iPhone zonder aansluitingen lanceert dan over te stappen op USB-C. Sommigen hebben dit opgevat als een aanwijzing dat de iPhone 12 een toestel zonder aansluitingen zal zijn, maar dit is erg onwaarschijnlijk.

Geen aansluitingen betekent een smartphone zonder 3,5mm-koptelefoonaansluiting en zonder USB-C of Lightning, waarbij het apparaat afhankelijk is van draadloze audio, draadloos opladen en draadloze datatransfer. Dat blijft gelukkig een futuristisch concept dat we dus niet meteen in de praktijk gaan terugzien.

Apple heeft zijn reputatie op het gebied van innovatie in de smartphonewereld verloren, omdat het nog steeds geen opvouwbare of 5G-smartphone heeft gelanceerd. iPhones hebben ook allemaal nog steeds platte beeldschermen en grote notches, wat de meeste merken op hun 2020-toestellen hebben vermeden.

Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat het bedrijf de concurrentie zou verslaan door een draadloze telefoon te creëren, vooral gezien het feit dat consumenten nog steeds bedrade koptelefoons en opladers gebruiken.

Het is veel waarschijnlijker dat de smartphone een Lightning poort zal hebben en dat toekomstige iPhones gebruikmaken van USB-C totdat een ontwerp zonder aansluitingen haalbaar wordt.

De notch blijft nog even

Naast de info over de verbindingen van de iPhone 12 heeft Prosser ook een schets van de notch van de handset getweet. Volgens Prosser zal de iPhone 12 nog steeds een notch hebben, hoewel deze kleiner zal zijn dan die van de iPhone 11, en nog steeds de Face ID-sensoren en de camera aan de voorzijde zal bevatten.

Here you go, internet. 😏 pic.twitter.com/REfSw28KSXApril 20, 2020

Er zou ruimte worden bespaard omdat de luidspreker, die voorheen in de notch zat, in een hele scherpe rand aan de bovenkant van de smartphone zou worden gestopt.

De notches op nieuwere iPhones werden door sommigen uitgelachen gezien hun grote omvang in vergelijking met de tegenhangers op andere telefoons. Sommige vlaggenschepen hebben een minder opvallend 'punch-hole' ontwerp, dus het is goed om te zien dat Apple op zoek is naar manieren om de notch te verkleinen.