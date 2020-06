iPhone 12 krijgt naar verluidt 20W USB-C adapter mee

Apple en opladers, het is een nogal frustrerend koppel. Al jaren houdt de fabrikant uit Cupertino vast aan zijn inmiddels iconische 5W-adapter voor vrijwel al haar smartphones. Vorig jaar kwam daar (eindelijk) verandering in, alhoewel de 18W adapter enkel werd meegeleverd aan de Pro-modellen van de iPhone 11-serie. De reguliere variant moest het doen met, jawel, een 5W adapter.

Een nieuw bericht van Twitter-gebruiker MrWhite toont een transparante versie van een 20W adapter voor de iPhone 12-serie. Het gaat mogelijk om een prototype met een USB-C poort, dezelfde poort die we terugvinden in de 18W lader van vorig jaar. Een andere afbeelding toont een mogelijke reguliere USB-C PD (Power Delivery) oplader met alle standaard info.

Het modelnummer kan gelezen worden, namelijk A2305. De snelheid bedraagt of 5V DC op 3A, of 9V DC op 2,22A, wat ongeveer 20W betekent. De gebruiker claimt verder dat deze oplader verschijnt voor de iPhone 12-serie. Het is niet duidelijk of de gehele lijn hier echter mee bedoeld wordt, maar het lijkt ons ondenkbaar dat Apple wederom een 5W meelevert dit jaar.

New iPhone 12 will Be Equipped with 20W Power Adapter pic.twitter.com/FBJxlJXyYWJune 24, 2020

(Image credit: the_tech_guy)

Het team van MySmartPrice is ook op onderzoek uitgegaan, en kwam een oplader met hetzelfde modelnummer tegen op de Noorse certificatiesite NEMKO (norges Elektriske Materiellkontroll). Deze certificering bevestigt de claims van hierboven met dezelfde eigenschappen.

Interessant genoeg claimt de site uit Noorwegen dat er ook een oplader met de naam A2247 ergens bestaat. Deze is gecertificeerd in Australië. De stroomsterkte is wel hetzelfde als de andere genoemde adapter.

We sluiten zeker niet uit dat de 18W lader van vorig jaar dit keer de oversteek maakt naar de reguliere iPhone 12-modellen, en dat de Pro-versies een licht verbeterde 20W oplader krijgen. De laatste geruchten wijzen op vier iPhone 12-toestellen: een reguliere 5,4 inch, twee 6,1 inch-versies (waarvan één Pro), en een 6,7 inch Pro Max-model. De Pro-versies zouden een LiDAR-scanner krijgen.