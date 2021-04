iPad Pro leak onthult prijsinfo en meer vlak voor Apple evenement

Het 'Spring Loaded'-evenement van Apple vindt vanavond (20 april) plaats, en op de valreep lekt er nog nieuws uit over de te verschijnen iPad. De nieuwe tablet van Apple is naar verluidt de hoofdact van het evenement.

Allereerst is er een lijst met welbekende analisten (via MacRumors) die ervan overtuigd zijn dat Apple nieuwe iPads, iPad Mini- en iPad Pro-modellen uit de doeken gaat doen. Heb je behoefte aan een nieuwe Apple-tablet? Dan word je op je wenken bediend.

In het bericht lezen we enkele geruchten die eerder al de revue zijn gepasseerd, zoals het Mini LED-display voor de iPad Pro's, maar er is ook nieuwe informatie te vinden. De iPad en iPad Mini zullen qua prijs 'in lijn liggen' met eerdere modellen, terwijl de iPad Pro's een 'bescheiden prijsstijging' krijgen, zo valt te lezen.

Nieuwe iMacs, een geüpdatete Apple Pencil en de Apple AirTags lijken ook uit de hoge hoed getoverd te worden, mits we de analisten op hun woord geloven. De nieuwe AirPods 3 zien we ook in een teaser, maar voor een echte launch moeten we naar het schijnt wachten tot later dit jaar.

iPad Pro afmetingen

Andere geruchten rondom de nieuwe iPad Pro zijn eveneens afkomstig van MacRumors. Zij claimen dat ze de afmetingen hebben gezien van de nieuwe 12,9 inch iPad Pro. Het gaat naar verluidt om een tablet die 0,5 millimeter dikker is dan zijn voorganger.

De volledige afmetingen bedragen: 280,65 x 215 x 6,4 millimeter. Dat is buiten de dikte dus identiek aan de iPad Pro 2020. De lichte toename in dikte zou het gevolg kunnen zijn van de verwachte Mini LED-technologie.

De Mini LED-technologie lijkt echter niet van invloed te zijn geweest op de afmetingen van de 11-inch iPad Pro, die naar verluidt gelijk moet zijn aan het 2020-model. Dat zou erop kunnen duiden dat dit model niet over Mini LED beschikt. Het lijkt erop dat er ook kleine veranderingen zijn in de grootte van de camerabult.

Het Apple evenement begint vanavond om 19:00 uur lokale tijd. Wij vertellen je hoe je het Spring Loaded-evenement live meekijkt.