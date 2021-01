'iPad Pro 2021 lijkt op tablet van vorig jaar, op een kleine aanpassing na'

We kunnen niet ontkennen dat de iPads van Apple een ongeëvenaard succes kennen in de tabletmarkt. Een nieuw lek suggereert dat het bedrijf het ontwerp van de tablet van 2020 blijft aanhouden voor de modellen van 2021.

Er zijn genoeg geruchten dat de nieuwe iPad Pro 12.9 met een verbeterd Magic Keyboard komt, maar er is nog niet veel gelekt over de iPad Pro zelf.

Dankzij de mensen bij 91mobiles weten we echter misschien wel hoe de nieuwe iPad Pro eruit zal zien. De renders, die je hieronder kan zien, zijn gebaseerd op informatie van een anonieme bron die met de website sprak. Ze suggereren dat de aankomende iPad Pro 12.9 misschien niet veel verschilt van zijn oudere broer uit 2020.

Als dit lek klopt, dat krijg je hetzelfde vierkante camerablok achteraan, met daarin de LED-flash, LiDAR-sensor en een dual-camera setup.

De grootste verandering in vergelijking met de iPad Pro 2020 lijkt de omschakeling naar dunnere bezels. Het suggereert ook dat het met vierkante randen komt en een opstartknop die zich bovenaan bevindt. Het is nog niet duidelijk of de opstartknop een Touch ID-vingerafdrukscanner bevat of niet.

Het bericht verwijst ook naar de aanwezigheid van een quad-speaker systeem en magnetische pins, net zoals zijn voorganger. De magnetische poort om de Apple Pencil mee op te laden zal naar alle verwachting rechts op de iPad blijven. De volumeknoppen zouden ook rechts blijven zitten.

Er worden weinig verrassingen verwacht als het op de locatie van de oplaadpoort en speakers aankomt. De renders suggereren dat de speakergrills zich onderaan de nieuwe iPad Pro zal bevinden, met een USB-C oplaadpoort in het midden van de onderste rand.

De grootste upgrade die je kan verwachten van de iPad Pro van dit jaar is misschien dat het de eerste iPad met 5G wordt, nu de A14 Bionic chipset naar verluidt zijn opwachting maakt in de tablet.

Ook al is er niet veel informatie over de lancering van de iPad Pro 2021, we verwachten echter dat het toestel in het begin van 2021 wordt onthuld.