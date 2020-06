iOS 14 geeft optie om standaard mail en browser app te veranderen

Het heeft even (lees: jaren) geduurd, maar Apple heeft eindelijk toegegeven aan een wens van veel gebruikers: in iOS 14 is het mogelijk voor iPhone-gebruikers om eindelijk hun standaard browser en mail-app aan te passen.

Al geruime tijd is er de wens van vele iOS-gebruikers dat zij hun standaard browser willen veranderen. De huidige standaard browser is voor iedereen hetzelfde momenteel op iOS, namelijk Safari. Ook Apple's Mail-app is de standaard applicatie van iedereen voor mailtjes. Het Android van Google geeft gebruikers al jaren de optie om hun standaard browser en mail-app aan te passen.

Verwar dit echter niet met dat je geen andere browser of mail-app momenteel kunt gebruiken in iOS. Het 'probleem' met iOS is momenteel dat bij het klikken op een link je standaard wordt doorgestuurd naar een webpagina die getoond wordt in Safari. Je kunt links ook openen in andere browsers, maar dit moet je handmatig uitvoeren (link kopiëren, app openen). Hetzelfde geldt wanneer je op een mailadres tikt op een webpagina voor de mail-app.

Standaard apps

Tijdens de WWDC 2020 keynote toonde een van de slides van Apple dat gebruikers hun standaard browser en mail-app in iOS 14 kunnen aanpassen. Ondanks dat het een functie is waar veel gebruikers al jaren op zitten te wachten, geeft de fabrikant zelf er vrij weinig aandacht aan. Op de iOS 14 preview pagina komt het heel beknopt voorbij:

"Stel standaard e-mail- en browser-apps in. Met iOS 14 kun je een app van derden instellen als de standaard e-mail- of browser-app voor het hele systeem."

Een van de redenen dat Apple mogelijk eindelijk heeft toegegeven aan de wens van veel gebruikers, kan te maken hebben met het feit dat er een groot antitrust onderzoek loopt naar het bedrijf. Het onderzoek richt zich op mogelijke illegale praktijken met de App Store in de Europese Unie. Door eigen applicaties als standaard in te stellen in iOS, maakt de fabrikant het moeilijker voor rivalen om te concurreren op haar besturingssysteem.

Wat er ook uit het onderzoek komt, wij zijn blij dat iPhone- en iPad-gebruikers in staat zijn om voordeel te halen uit deze verandering wanneer iOS 14 uiteindelijk verschijnt.

Via 9to5Mac