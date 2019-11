iOS 13.3 bèta verhelpt enkele frustrerende iPhone problemen

Apple heeft de officiële versie van iOS 13.2 pas eind oktober gelanceerd, maar de techgigant staat klaarblijkelijk niet stil; ondertussen is Apple bezig met het uitrollen van de iOS 13.3 open bètaversie. Deze nieuwe softwareversie brengt enkele prestatieverbeteringen met zich mee, evenals twee nieuwe modi, zo meldt 9to5Mac.

In de iOS 13.3 bèta treffen we enkele bugfixes aan die heersten in voorgaande versies van iOS 13. Een bekend voorbeeld is onder meer het RAM-management, wat ervoor zorgde dat apps op de achtergrond ongewenst werden afgesloten. Dit moet nu opgelost zijn.

iOS 13.3 open bèta

Een eerder aangekondigde feature moet in de nieuwe bèta nu ook te gebruiken zijn. De feature 'Communication Limits' is vanaf nu terug te vinden in 'Screen Time'. Deze functie geeft jou de mogelijkheid om tijdslimieten in te schakelen voor bepaalde contactpersonen.

(Image credit: Apple)

Deze modus is vooral handig voor ouders die niet willen dat hun kinderen met vrienden en vriendinnen chat terwijl ze huiswerk moeten maken, om maar een mooi voorbeeld te geven. Volgens MacRumors worden naast chats en oproepen ook videogesprekken geblokkeerd.

Een andere belangrijke update voor alle Memoji-gebruikers onder ons is dat het Memoji-toetsenbord makkelijker te verbergen is. Via het instellingenmenu kun je er nu voor kiezen om het speciale toetsenbord te verbergen als je het emoji-toetsenbord wil openen.

De bèta is overduidelijk niet zo interessant als iOS 13.2, de versie die Deep Fusion naar de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max bracht, maarde bèta toont aan dat er nog wel degelijk ruimte voor verbetering is.

Heb je interesse om deel te nemen aan het iOS bèta-programma? Via de website van Apple kun jij je opgeven voor testversies van de iPhone, iPad, Mac en Apple TV.