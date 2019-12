Huawei P40 Pro render onthult tipje van de sluier

We zijn er vrijwel zeker van dat de Huawei P40-serie een wereldwijde release krijgt in 2020. In tegenstelling tot de Huawei P30 Pro zullen er echter geen Google-diensten meegeleverd worden. Dit heeft alles te maken met het handelsverbod. Buiten een vermeende lijst van specificaties was er vooralsnog weinig bekend over de P40-serie.

Vandaag is er echter voor het eerst een render opgedoken van de Huawei P40 Pro, de meest premium versie van de toestellijn. De site GizChina heeft de render op haar site geplaatst.

(Image credit: GizChina)

Hoewel bovenstaande afbeelding niet al te scherp is, kunnen we alsnog de nodige informatie uit het plaatje halen. Een eerdere tweet van leaker Yash Raj Chaudhary lijkt de juiste informatie te hebben gegeven.

In de tweet wordt gemeld dat de P40 Pro van hetzelfde Waterfall OLED-display gebruikmaakt als de Huawei Mate 30 Pro. Dit houdt in dat het display aan de voorzijde erg ver doorloopt.

Aan de achterzijde zien we ook dat de camera-opzet flink uitsteekt. Het is dan ook niet heel vreemd als Chaudhary's verwachting dat er een Leica Penta Camera aanwezig is, uitkomt. Het zou gaan om een Sony IMX686 1/1,7 inch met optische beeldstabilisatie, gecombineerd met een 20-megapixelgroothoeklens, 12-megapixeltelelens, macrolens, én een Time of Flight-sensor.

Veel meer is er op dit moment nog niet bekend over de Huawei P40 Pro. Mocht de render kloppen, dan weten we wel al dat de aan/uit-knop en volumeregelaar aan de rechterrand zin gepositioneerd, net als bij de P30 Pro.