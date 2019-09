'Huawei lanceert Mate 30 serie zonder Google apps'

Op IFA 2019 in Berlijn heeft Huawei zich vooral beziggehouden met de aanstaande release van de Huawei Mate X. De vouwbare smartphone zou eigenlijk deze maand in de winkels moeten liggen, maar na het Galaxy Fold-debacle besloot de Chinese fabrikant om ook het zeker voor het onzekere te nemen.

Door alle heisa rondom de Mate X vergeet je bijna dat de nieuwe Huawei Mate 30 serie binnenkort gelanceerd wordt. Op 19 september is er een evenement georganiseerd door de techgigant waar waarschijnlijk twee of drie Mate 30 apparaten uit de doeken worden gedaan. Nog voor de officiële onthulling is er al veel te doen rondom de apparaten, maar niet op een positieve manier.

Volgens The Nikkei Asian Review is Huawei niet in staat om de Huawei Mate 30/Mate 30 Pro uit te brengen met Google applicaties en diensten. Dit houdt in dat er onder andere geen apps als Google Play Store, Gmail, YouTube, Maps, Chrome meegeleverd worden.

Om het verhaal nog vreemder te maken: de Huawei toestellen draaien naar alle waarschijnlijkheid wel op Android, maar dan een open source-versie (AOSP). Deze versie gebruiken fabrikanten vaak in den beginne, om vervolgens hun eigen softwareschil over het geheel te leggen voor een herkenbare look en eventueel extra features.

Hoe Huawei het gemis van Google apps precies gaat aanpakken, durven we nog niet te zeggen. Er gaan al maandenlang geruchten over HarmonyOS, het besturingssysteem van de Chinese fabrikant dat dan wel, dan niet Android moet vervangen op zijn telefoons. Naar aanloop van de release verwachten we dat er meer info zal lekken over het softwareprobleem van Huawei.